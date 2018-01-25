﻿كأس فرنسا: سان جيرمان يعبر غانغون ويصعد إلى دور الثمانية

باريس – د ب أ: واصل باريس سان جيرمان حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب كأس فرنسا للموسم الرابع على التوالي، بعدما تأهل لدور الثمانية، بفوزه 4/2 على ضيفه غانغون. كما صعد مونبيلييه للدور ذاته، بفوزه 4/3 على ضيفه لوريان، كما فاز ليزيربيي على سانت لومانش 2/1، وغرينوبل على بيشام 3/صفر بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي. وتأهل تروا أيضا بفوزه 4/3 على سانت إيتيان بركلات الترجيح، بعدما تعادلا 1/1، وميتز على ثور 2/1 بركلات الترجيح أيضا بعد تعادلهما سلبا.

وعلى ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس، تقدم سان جيرمان بهدف مبكر لأدريان رابيو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف لوكاس ديو لاعب غانغون هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25. وقلص ماركوس تورام الفارق بهدف لغانغون في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، فيما أحرز خافيير باستوري الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 64. وأعاد يني ناغباكوتو المباراة لأجواء الإثارة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لغانغون في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لكن ماركينوس أحرز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.