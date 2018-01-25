﻿تشاكا يرسل أرسنال القوي إلى النهائي بهزيمة تشلسي

لندن – رويترز: قلب أرسنال تأخره بهدف أمام غريمه تشلسي ليبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية عندما أحرز غرانيت تشاكا هدفا ليفوز 2-1 في مباراة الإياب ويواجه مانشستر سيتي في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب باستاد “ستامفورد بريدج” بالتعادل السلبي قبل أسبوعين لكن الأمور تغيرت سريعا عندما منح ايدن هازارد التقدم لتشلسي بعد سبع دقائق من البداية باستاد “الإمارات”. لكن التساؤلات حول قدرة أرسنال في مواجهة المحن دحضت سريعا عندما أدرك التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف من انطونيو روديغر بالخطأ في مرمى فريقه تشلسي قبل أن يقلب صاحب الأرض المباراة لصالحه. وهز تشاكا لاعب الوسط الشباك بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني من مدى قريب وحافظ ارسنال على صلابته الدفاعية في بقية المباراة ليواجه السيتي في النهائي يوم 25 فبراير/شباط. وقال آرسين فينغر الذي لم يفز بلقب البطولة مع أرسنال: “في الشوط الأول احترمنا تشلسي بشكل يفوق الحد ومنحنا المنافس مساحات. كنا نشعر بالخوف قليلا”. وأضاف: “لم نلعب بالشكل المناسب لكن في الشوط الثاني غيرنا ذلك وسيطرنا على المباراة”. وهذه المواجهة الخامسة بين الفريقين هذا الموسم وبدا واضحا أن المواجهات المعتادة بينهما هيأت لبداية شرسة. وخسر أرسنال مرة واحدة في آخر سبع مواجهات ضد تشلسي لكنه تأخر مبكرا بهدف هازارد عندما وجد اللاعب البلجيكي مساحة في دفاع صاحب الأرض وسدد في مرمى ديفيد اوسبينا. وخيم الصمت على استاد “الإمارات” لكن إدراك التعادل بعد 12 دقيقة من البداية أعاد الحياة لجماهير ارسنال. ولعب ناتشو مونريال كرة بضربة رأس بعد ركلة ركنية لتصطدم بماركوس الونسو ثم روديغر إلى داخل المرمى وسط مشاهدة من ويلي كاباييرو حارس تشلسي. وتعرض تشلسي لضربة أخرى عندما خرج ويليان بسبب إصابة بعد 29 دقيقة ليشارك روس باركلي للمرة الأولى مع فريقه الجديد.

وبدا أن الأمور تحولت إلى دفة ارسنال قليلا، إذ أنهى صاحب الأرض الشوط الأول بشكل أفضل عندما سدد مسعود اوزيل كرة حادت عن المرمى بقليل قبل أن يتقدم في الشوط الثاني. ومرر الكسندر لاكازيت كرة اصطدمت بروديغر لتصل إلى تشاكا الذي أودعها داخل مرمى كاباييرو من مدى قريب.

وبعد ذلك لم يصنع تشلسي فرصا وحافظ ارسنال على صلابته الدفاعية وكان خطيرا في الهجمات المرتدة وحصل على أفضل فرصة عندما سدد اليكس ايوبي كرة من 15 مترا أبعدها كاباييرو بساقه. وهي الهزيمة الأولى لتشلسي منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول وفشل الفريق في الفوز في ست من آخر سبع مباريات بغض النظر عن تغلبه بركلات الترجيح على نوريتش في كأس الاتحاد. وقال انطونيو كونتي مدرب تشلسي: “هذا إحباط كبير… كانت هناك رغبة في لعب النهائي باستاد ويمبلي”.