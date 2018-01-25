﻿كأس اسبانيا: ريال مدريد يدفع ثمن تهاونه ويمنح ليغانيس تأهلا تاريخيا إلى المربع الذهبي

مدريد – د ب أ: واصل ريال مدريد تصدير الإحباط لجماهيره ودفع ثمن تهاونه بضيفه ليغانيس غاليا، ليخسر أمامه 1/2 في إياب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، ويودع البطولة رسميا في مفاجأة من العيار الثقيل.

دخل الريال المباراة بدون عدد كبير من عناصره الأساسية، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وتوني كروس، عقب فوز الفريق الملكي 1/صفر في الذهاب على ملعب ليغانيس الأسبوع الماضي، ليخسر بغرابة شديدة أمام منافسه المتواضع على ملعبه وأمام جماهيره، ويخسر أول ألقابه هذا الموسم. وحجز ليغانيس بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعدما تفوق في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حالة تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليغانيس بهدف خافيير إراسو في الدقيقة 32 .وفي الشوط الثاني، أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التعادل للريال في الدقيقة 47 .ولم يهنأ الفريق الأبيض بالتعادل طويلا، بعدما أحرز غابرييل آبيلت الهدف الثاني لليغانيس في الدقيقة 56 .وتأتي تلك الخسارة الموجعة، لتعمق من جروح الريال، الذي انعدمت حظوظه عمليا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي أحرزه الموسم الماضي، في ظل ابتعاده بفارق 19 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، رغم امتلاك الفريق الملكي مباراة مؤجلة مع ليغاني، الذي تأهل الدور قبل النهائي الى جانب بلنسية، الذي احتاج إلى ركلات الترجيح ليفوز على الافيس وصيف البطل في الموسم الماضي، والى جانب اشبيلية ايضا الذي أخرج اتلتيكو مدريد الثلاثاء في قرعة الدور قبل النهائي. ولعب برشلونة متصدر الدوري مع جاره اسبانيول في مباراة الإياب في وقت متأخر أمس بعدما خسر 1-صفر في الذهاب الأسبوع الماضي.