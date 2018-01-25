﻿الدوحة تكثف استعداداتها لـ «مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية»

الدوحة – «القدس العربي»: تتواصل الاستعدادات في العاصمة القطرية الدوحة، لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان «أسباير الدولي للطائرات الورقية»، في حديقته الشهيرة على مدار ثلاثة أيام من 6 -9 آذار/ مارس المقبل، في دعوة مفتوحة لكافة أطياف المجتمع للاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الراقية والمهارات الاحترافية للفرق الدولية والمحلية المشاركة بالمهرجان والأنشطة المصاحبة له.

ويعد المهرجان هذا العام بمشاركة دولية أوسع، بعد أن بات علامة فارقة في سجل مؤسسة أسباير زون وقدرتها على تقديم المزيج الفريد بين الرياضة والترفيه من خلال فعالياتها المختلفة على مدار العام، وخاصة بعد النجاح الجماهيري الكبير للنسخة الأولى من المهرجان التي استقطبت أزيد عن 40 ألف زائر العام الماضي.

ويمكن لزوار الحديقة الآن الاستمتاع بأولى المعالم الابتكارية للمهرجان والمتمثلة في الزينة الورقية الإبداعية المعلقة في مدخل الحديقة والتي تتغير مع اتجاه الهواء.

وقالت خلود الهيل، رئيسة اللجنة المنظمة لمهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية: «نحن سعداء للغاية بعودة المهرجان هذا العام في نسخته الثانية، ونأمل أن يلقى نجاحاً مدوياً نستكمل به نجاح العام السابق إن شاء الله، فقد استغرق الإعداد للمهرجان قرابة عام كامل من التخطيط من جانب اللجنة المنظمة علاوة على استعدادات الفرق الدولية المشاركة، وسيشهد المهرجان هذا العام توسعاً كبيراً في عدد الدول المشاركة والمدارس وتنوع الفعاليات التدريبية والترفيهية، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سنعلن عنها لاحقاً».

وأضافت قائلةً: «إن الفعاليات التي تقيمها مؤسسة أسباير زون في الهواء الطلق وغيرها من الأنشطة التي تقدم مزيجًا بين الرياضة والثقافة والترفيه تشكل فرصة مثالية لكافة أطياف المجتمع وزوار حديقة أسباير للاستمتاع بأجواء دولة قطر في هذا الوقت من العام، والخروج للأماكن المفتوحة كما أن المهرجان يتيح الفرصة لمن لم يتسن له تجربة هذه الهواية من قبل لاستكشاف مهاراتها وفنونها من خلال ورش العمل المقامة طوال أيام المهرجان».

10 فرق تتنافس على إبهار الجمهور

ونظرًا للشهرة العالمية التي حققها المهرجان بنجاح نسخته الأولى، فمن المقرر أن تشهد النسخة الثانية من مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية مشاركة العديد من الفرق حول العالم، فيما تعود 10 فرق من تلك التي شاركت العام الماضي في النسخة الأولى للمشاركة في منافسات هذا العام.

وكانت ذهبية منافسات الفئة الفردية في العام الماضي من نصيب الفرنسي ريتشارد دوبريه والفضية من نصيب مواطنه روجر تيساجامباسي، فيما كانت البرونزية من نصيب الماليزي آدم أحمد.

كما شهدت منافسات فئتي الزوجي والفرق العام الماضي انفراد الفريق الكولومبي «آند سكاي» بذهبية المهرجان، فيما حصل فريق «إكس غرادز» من المملكة المتحدة على الميدالية الفضية، وحل الفريق الفرنسي «بير سباير» في المركز الثالث ليحصل على البرونزية.

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة أسباير زون ورشة عمل للفريق القطري المشارك في مهرجان هذا العام تحت إشراف المدربة الشهيرة غاديس ويدياتي، والتي تمتلك خبرة لما يزيد عن 20 عامًا في مجال تصنيع الطائرات الورقية.

وسبق للمدربة غاديس وأن شاركت في مهرجانات عالمية مماثلة في إندونيسيا، وكمبوديا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلاند، والهند، واليابان، وكوريا، والبرتغال، بالإضافة إلى إشرافها على تنظيم مهرجان سنغافورة للطائرات الورقية.

تنافس طلاب المدارس

وفي وقت سابق، نظمت مؤسسة أسباير زون شهر كانون الأول/ نوفمبر 2017 سلسلة من ورش العمل المختلفة على مدار ثلاثة أيام لمعلمي المدارس القطرية لتدريب الطلاب على فنون تصنيع الطائرات الورقية المختلفة والمبتكرة شارك فيها ما يزيد عن 60 معلمًا من 15 مدرسة قطرية تحت إشراف المدرب العالمي روبرت تريبانير، أحد أشهر المدريين الكنديين في هذا المجال ممن لهم لمسات واقعية بارزة غيرت مفهوم تصاميم الطائرات الورقية.

وتطرقت ورش العمل لتاريخ صناعة الطائرات الورقية وتعليم أسس تصميمها علاوة على تقديم نماذج عملية يسهل للأطفال تصنيعها، وكذلك فنون تزيين الطائرات الورقية.

جوائز قيّمة للمدارس المشاركة

وفي الوقت ذاته، رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جائزة كبرى للمدرسة الفائزة بالمركز الأول وقدرها 50 ألف ريال قطري، فيما ستحصل المدارس الفائزة بالمركزين الثاني والثالث على 30 ألف ريال، و10 آلاف ريال قطري.

ومن المتوقع ارتفاع أعداد المدارس المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان بعد أن استقطبت النسخة الأولى مئات البراعم للمشاركة في ورش العمل المخصصة لتصميم الطائرات الورقية وتزيينها وبنائها. كما شاركت أعداد كبيرة من المدارس في سلسلة من الأنشطة المرحة خلال الفترة الصباحية بعد أن وجهت الدعوة لما يزيد عن 500 مدرسة في قطر.