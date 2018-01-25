﻿روبوتات تنقل الجبن وتسقي القهوة وتسلّي الأطفال المرضى في هولندا

ديلفت (هولندا) ـ أ ف ب: ينقل الروبوت «مونلاندر» بسهولة قرصا كبيرا من الجبن زنته 12 كيلوغراما من مكان الى آخر.. وقد صممه طلاب هولنديون لمساعدة منتجي مشتقات الحليب في مهامهم المتعبة. ومن شأن هذا الروبوت أن يصبح نجما في هولندا بلد الأجبان، فهو قادر على جمع القشدة حين يجمُد الحليب، ونقل الأدوات الثقيلة المستخدمة في عملية الترويب، وتنظيفها.

يفتح هذا الابتكار التقني آفاقا جديدة أمام صانعي الجبن تتيح لهم تطوير عملهم.

وهذا الروبوت واحد من ثمانية قدّمها طلاب في السنة الثالثة في جامعة ديلفت، وهي مصممة لشركات خاصة أو عامّة ضمن مشروع دراسي تقني لصناعة هذه الأجهزة. يتحرّك «مونلاندر» من تلقاء ذاته، ويمسح الغرفة التي سيعمل بها محددا كيف سيكون شكل حركته لإتمام عمله في صنع الجبن، كما يشرح تيمو فان، أحد مصمميه. وعرض الطلاب روبوتا آخر صمّم لغاية مختلفة لا تقلّ دقّة، وهي قطف الأزهار. وإذا كان الإنسان يحتاج أشهرا عدة حتى يتقن فنّ التعرّف على الثمار الناضجة للقطاف، فإن الروبوت «روزيليا» قطع في ذلك شوطا كبيرا. ويقول مارتن كلومب منسق برنامج التدريب إن الطلاب أكسبوا الروبوت روزيليا هذه المهارة «من خلال شبكة من الخلايا العصبية» بحيث «بات قادرا على إرشاد القاطفين للأزهار المناسبة».