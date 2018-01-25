﻿ناعومي كامبل ..باللباس التقليدي التونسي

تونس ـ «القدس العربي»: تداول عدد من وسائل الإعلام والصفحات الاجتماعية صورا لعارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، وهي ترتدي اللباس التقليدي التونسي تكريما لمصمم الأزياء التونسي الراحل عز الدين علية.

وكانت جمعية عز الدين عليّة نظّمت مؤخرا معرضا لتكريم المصمم الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في باريس، حيث قامت كامبل خلال زيارتها للمعرض بارتداء «برنوس تونسي» أهداه لها المصمم التونسي رمزي بن وذيفة ونال إعجابها.

وكانت وعدد من نجوم الفن والموضة في العالم حضروا مراسم تأبين عز الدين علية الذي صمم أزياء عدد من مشاهير العالم من بينهم كامبل وميشيل أوباما ومادونا وليدي غاغا وسواهم.