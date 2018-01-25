مقتل 26 شخصا في انفجار لغم بسيارة تقل مدنيين في وسط مالي

باماكو: ذكر التلفزيون الرسمي في مالي أن لغما انفجر في مركبة تقل مدنيين في وسط مالي، الخميس، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة العديد.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل دياران كوني إن المركبة عبرت الحدود مع بوركينا فاسو، حيث ينشط مقاتلون موالون لتنظيم “الدولة”، ثم اصطدمت باللغم.

وقال التلفزيون إن جميع القتلى والمصابين في الانفجار من مواطني بوركينا فاسو.

وفي واقعة منفصلة، قال جيش مالي إن قواته تعرضت لهجوم في بلدة يوارو لكنها تمكنت من صده.

وأضاف في بيان أن القوات “حيدت سبعة إرهابيين وأخذت معدات تركها المهاجمون”.

وتعتزم مالي وجارتها الغربية السنغال نشر 1000 جندي قريبا في عملية تستهدف تهدئة الأوضاع في وسط مالي واحتواء المتشددين الذين كان نشاطهم يقتصر من قبل على المناطق الصحراوية في الشمال.

(رويترز)