القوات اليمنية تشن عملية عسكرية لفك حصار الحوثيين عن مدينة تعز 

اليمن: شنت القوات الحكومية اليمنية، الخميس، عملية عسكرية لفك حصار مسلحي جماعة الحوثي، المفروض على مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن محور تعز العسكري (تابع للقوات الحكومية).

وقال البيان، إن قيادة المحور تعلن “انطلاق عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على المدينة، منذ 3 سنوات وتحرير ما تبقى من المحافظة”.

وأشار إلى أن العملية تشارك فيها جميع الألوية العسكرية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأفاد بأن القوات الحكومية تقدمت وسيطرت على مزارع البيضاني بالدبح، وقرية الخور شرق جبل المنعم، غرب تعز، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي 12 غارة جوية استهدفت مواقع الحوثيين.

وأضاف البيان “أسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات (لم يحدد عددهم) من عناصر الحوثيين وتدمير عربتين ودبابتين”.

من جهته، طالب محافظ تعز، أمين محمد محمود، في تسجيل مرئي، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، بانضمام المدنيين والعسكريين في تعز إلى القوات الحكومية.

وقال المحافظ، إن الجيش الحكومي قرر “الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي، لتحرير محافظتنا واجتثاث المليشيات الحوثية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الحوثي حول ما أورده البيان.

ويحاصر مسلحو الحوثي، تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة، وفي 18 أغسطس/آب من عام 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014

(الأناضول)





