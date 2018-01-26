سفراء الدول الـ15 بمجلس الأمن سيعاينون الاثنين حطام صواريخ يُشتبه بأنها ايرانية

واشنطن: يتوجه سفراء الدول الـ15 في مجلس الامن الدولي الاثنين، الى واشنطن لمعاينة حطام صواريخ يُشتبه في ان ايران ارسلتها الى الحوثيين في اليمن، وفق ما اعلن دبلوماسيون.

ومن المقرر ان يجتمع سفراء مجلس الامن ايضا في البيت الابيض مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي تأمل ادارته في حشد دعم دولي ضد ايران.

ويأتي هذا التحرك لسفراء المجلس، من نيويورك الى واشنطن، بمبادرة من السفيرة الامريكية نيكي هايلي التي دعت زملاءها الى معاينة حطام الصواريخ الموجود داخل مستودع قاعدة عسكرية في واشنطن.

وتقول واشنطن ان ايران ارسلت صواريخ الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

في اواخر العام 2017، نظّمت هايلي جولة اعلامية في تلك القاعدة العسكرية، من اجل بثّ صور لقطع صواريخ تحمل شعار شركة اسلحة ايرانية.

وبحسب هايلي، فإنّ تلك القطع الصاروخية هي “دليل” على ان طهران انتهكت حظراً مفروضاً على ارسال اسلحة الى اليمن.

وتسعى هايلي الى اقناع مجلس الامن باتخاذ اجراءات ضد ايران، لكنّ ذلك يُحتمل ان يصطدم في مجلس الامن بحق النقض (الفيتو) الذي تملكه روسيا حليفة طهران.

ووفقاً لتقرير تسلّمه مجلس الأمن في الاونة الاخيرة، فإنّ ايران انتهكت الحظر المفروض على توريد اسلحة الى اليمن من خلال سماحها للمتمردين الحوثيين بالتسلّح بطائرات بلا طيار وصواريخ بالستية اطلقت نحو السعودية. (أ ف ب)