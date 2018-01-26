صحيفة: ترامب حاول إقالة مولر في يونيو وتراجع بضغط من مستشار البيت الأبيض

واشنطن: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″ يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إقالة المستشار الخاص روبرت مولر في حزيران/يونيو الماضي، لكنه تراجع عندما هدد المستشار القانوني للبيت الأبيض بالاستقالة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أربعة أشخاص قولهم إن مولر الذي يحقق في العلاقات الروسية المزعومة مع حملة ترامب الانتخابية في عام 2016، علم بهذه الواقعة من خلال مقابلات مع مسؤولين كبار في البيت الابيض.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد أن ترددت أنباء عن أن ترامب يريد إقالة مولر، أبدى المستشار القانوني للبيت الأبيض دونالد ماكجان اختلافه مع ترامب، وقال إن تلك الخطوة ستكون لها أثر كارثي على رئاسة ترامب، وبالفعل تراجع ترامب عن قراره.

وقال ترامب الأربعاء الماضي إنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام مولر في التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي المزعوم.

وقال ترامب مراراً إنه لم يكن هناك أي تواطؤ بين حملته والحكومة الروسية كما يتوقع محاموه أن التحقيق الاتحادي سينتهي قريباً دون أن يسفر عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات ضد الرئيس . (د ب أ)