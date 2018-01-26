المجر مستاءة من تصريحات غوتيريش حول دعم الهجرة

بودابست: أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيجارتو، الخميس، عن استياء بلاده من التصريحات التي أدلى بها أمين عام الأمم المتحدة، ودعم من خلالها الهجرة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المجرية الرسمية.

وفي وقت سابق يناير/كانون ثان الجاري أدلى المسؤول الأممي بتصريحات شجّع فيها على الهجرة.

وقال غوتيريش إن الهجرة “ظاهرة دولية إيجابية، تحفز النمو الاقتصادي، وتقلص انعدام المساواة، وتربط بين المجتمعات المتنوعة وتساعد في التعامل مع التغيرات الديموغرافية”

وتعليقاً على ذلك قال الوزير سيجارتو، إن تصريحات غوتيريش “محيرّة وغير مقبولة”، وفق ذات المصدر.

وأوضح الوزير أن حكومة بلاده ترفض تصريحات الأمين العام، مشددًا على ضرورة وقف الهجرة، لا دعمها.

وتابع في ذات السياق قائلاً “أمين عام الأمم المتحدة لديه رغبة لتشجيع الحكومات على دعم الهجرة، لكننا نرفض هذا، والحكومة المجرية ترى أن الهجرة سيئة وخطيرة”.

وشدد على أن بلاده ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لوقف الهجرة، مضيفاً “نحن لا نرغب في العيش بمجتمع مختلط”.

تصريحات غوتيريش، كانت بمثابة تقييم للهجرة في تقرير قدمه يوم 11 يناير الجاري، للدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ للإسهام في وضع مسودة الاتفاق العالمي المرتقب للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. (الأناضول)