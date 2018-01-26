العراق يتسلم من لبنان وزيراً سابقاً للتجارة مداناً في قضايا فساد

بغداد: قالت هيئة مكافحة الفساد في العراق إن السلطات العراقية تسلمت من لبنان وزيرًا سابقاً للتجارة أدين غيابياً في قضايا فساد.

وكان الوزير عبد الفلاح السوداني قد استقال عام 2009 وهرب إثر اتهامات بالإضرار بالمال العام في وقائع منها برنامج العراق للحصص الغذائية.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية الليلة الماضية بياناً أكدت فيه عودة السوداني بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية في أواخر العام الماضي سمح بتسليم الوزير السابق.

وقالت الهيئة إن الشرطة الدولية ساهمت في القبض على السوداني بعد وصوله لبيروت في سبتمبر/ أيلول 2017.

والسوداني مطلوب في ما لا يقل عن تسع قضايا فساد وصدرت في حقه ثمانية أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية.

والعراق واحد من أكبر الدول المستوردة للقمح والأرز. وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في الماضي.

وتشتري الوزارة سنوياً مئات آلاف الأطنان من السكر والعدس والحبوب والأغذية الأخرى والسلع المنزلية الأساسية لبرنامج الحصص الغذائية. (رويترز)