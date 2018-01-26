كيسي أفليك يعتذر عن المشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار

لوس أنجليس: اعتذر الممثل الأمريكي كيسي أفليك عن تقديم جائزة “أفضل ممثلة” في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90، حسبما أكدت وكيلة أعماله يوم الخميس.

وكان من المقرر أن يقدم أفليك، الذي واجه ادعاءات بالتحرش الجنسي في الماضي، أن يقدم الجائزة بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل العام الماضي عن فيلم “مانشستر باي ذا سي”.

وقالت وكيلة أعمال أفليك، مارا بوكسبوم: “أستطيع أن أؤكد أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام”.

ورحبت الأكاديمية القائمة على توزيع جوائز الأوسكار بقرار أفليك.

وقل متحدث باسم الأكاديمية في رسالة بريد إلكتروني: “نقدر قرار إتاحة المجال أمام التركيز على الحفل والعمل العظيم لهذا العام.”

وكان حضور أفليك في الحفل ربما سيثير جدلاً بسبب ادعاءات التحرش الجنسي المثارة حوله. (د ب أ)