إصابة فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

جنين: أصيب شاب فلسطيني، بجراح، فجر الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة جنين (شمال)، وفتشت عدداً من منازلها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، الذين رشقوها بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة “المينتوف”، وأشعلوا النار في اطارات المركبات الفارغة.

بدوره، أطلق “الجيش” الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر طبية في مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، إن فلسطينياً، وصل قسم الطوارئ مصاباً بالرصاص الحي في الظهر، أجريت له عملية جراحيه.

ووصفت حالة المصاب بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجيش اعتقل فلسطينياً على الأقل خلال تلك المداهمات.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات مداهمة البلدات الفلسطينية بزعم البحث عن مطلوبين. (الأناضول)