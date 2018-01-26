ترامب يعتذر على إعادته نشر تغريدة لمجموعة بريطانية معادية للمسلمين

لندن: ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه “سيعتذر” في حال طلب منه، على إعادة تغريد روابط مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين كانت نشرتها نائبة رئيس جماعة “بريطانيا أولا” اليمينية المتطرفة جايدا فرانسين.

وقال ترامب للمذيع البريطاني بيرس مورغان إنه لم يكن يقصد دعم “الأشخاص العنصريين” بإعادة تغريد الروابط.

وقال لمورغان في مقتطفة مسبقة من الحوار الذي سيتم إذاعته على تلفزيون “آي تي في” يوم الأحد: “إذا كنت تقول لي إنهم أشخاص مرعون وعنصريون مرعون، فسوف أعتذر بالتأكيد إذا كنت تود أن أفعل هذا”.

وقال ترامب، في أول مقابلة تلفزيونية دولية له: “لا أعلم شيئا عنهم جماعة (بريطانيا أولا)”، وجرى تسجيل المقابلة أمس الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأضاف: “لا أريد أن أتورط مع الأشخاص (بهذه الطريقة)”.

وقال مورغان إن بريطانيا كانت قد وجهت دعوات زيارات رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي والرئيس الصيني شي جين بينج.”

وقال لترامب إن ما يريد الأشخاص الذين يريدون منعه من دخول بريطانيا قوله ضمنيا هو “أنك أسوأ منهم تقريبا”.

وقال: “لا أقول أي شيء لأنني لا أبالي”، مضيفا أنه “مؤيد قوي للمملكة المتحدة”.

وأعلن ترامب في وقت سابق الشهر الجاري إنه ألغي زيارة إلى لندن كانت مقررة في وقت لاحق من شباط/فبراير، عندما جرى التخطيط لمظاهرات حاشدة ضده.

ولكن بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في دافوس أمس الخميس، قال الجانبان إنهما “يضعان التفاصيل الأخيرة” لزيارة العام الجاري. (د ب أ).