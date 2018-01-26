الدفاع الروسية: قوات أمريكية تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلحة في سوريا بهدف إفشال عملية السلام

دمشق: قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن هناك قوات أمريكية خاصة تعمل على تشكيل وتدريب معارضة مسلحة في سوريا وذلك بهدف إفشال عملية السلام، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم” الاخبارية الروسية.

وأوضح المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان صدر عنه الجمعة، أن جيش النظام السوري تمكن من القضاء على مجموعة مسلحة في منطقة التنف، وعثر على أعلام وشعارات لتنظيم “قوات الشهيد أحمد العبدو”.

وأكد مركز المصالحة أن المسلحين يتلقون تدريباً في معسكر بمنطقة التنف تحت إشراف قوات أمريكية من ضمن قوات العمليات الخاصة.

وأوضح المركز أن الإرهابيين يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور لاستدراج قوات الجيش السوري باتجاههم من ناحية إدلب.

وجاء في بيان المركز: “وفقاً لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، فإن من المتوقع أن تتسلل مجموعات مسلحة في أقرب وقت، باتجاه الشمال والشمال الشرقي”.

وأضاف البيان، أن “هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل معارضة مسلحة من كافة الأطياف تحت إمرتها … لتقويض العملية السلمية في سوريا”.

تأتي الاتهامات الروسية للولايات المتحدة مع انطلاق جولة تاسعة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة في فيينا الخميس .

وتأتي محادثات فيينا قبل محادثات أخرى دعت روسيا لعقدها في سوتشي يومي 29و30 من الشهر الجاري، وتأمل في أن تشهد أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة.(د ب أ)