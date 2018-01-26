ترامب يعرض مساراً للمواطنة بالنسبة للمهاجرين غير المسجلين

واشنطن: كشف البيت الابيض الخميس، عن خطة بشأن الهجرة يعرض فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساراً إلى المواطنة لنحو 8ر1 مليون مهاجر غير مسجلين ويسعى فيها لتمويل جداره المقترح على حدود المكسيك، بالاضافة إلى قيود على الهجرة.

ويعرض الاقتراح مسار إلى المواطنة، يستغرق ما بين عشر و12 عاماً، مع متطلبات للعمل والتعليم و”شخصية حسنة الاخلاق”، طبقاً لما أعلنه البيت الابيض.

ويضم ذلك مسار مواطنة لـ800 ألف شخص ممن يطلق عليهم اسم “حالمين” وهم مهاجرون لا يحملون أي وثائق، والذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كأطفال وسمح لهم بالبقاء في البلاد، بموجب برنامج “العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة”.

وتحدث اقتراح البيت الابيض عن مستفيدين من البرنامج ومهاجرين آخرين غير شرعيين، مؤهلين لهذا البرنامج، من بينهم “مجموعة كبيرة من حوالي 8ر1 مليون فرد”.

وكان قد تم إلغاء البرنامج، الذي قدمه الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، من قبل ترامب في أيلول/سبتمبر الماضي . ومن المحتمل أن يواجه الحالمون الترحيل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق للسماح لهم بالاقامة في الولايات المتحدة بشكل شرعي وبدء طريق نحو المواطنة. (د ب أ)