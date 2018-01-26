توقيف الممثل آدم هيكس بعد عمليات سرقة

لوس انجليس: أوقف الممثل آدم هيكس الذي كان من نجوم ديزني سابقاً، بعد عمليات سرقة مسلحة قرب لوس انجليس .

واشتهر هيكس (25 عاماً) خصوصاً في مسلسل “زيكه اند لوثر” من انتاج ديزني وكان له ادوار اخرى في برامج للمجموعة نفسها. وشارك ايضاً في فيلم “ذي بوي نيسكت دور” العام 2015 الى جانب جنيفير لوبيز.

واوقف هيكس الاربعاء مع شريكة له مفترضة بعد حصول هجوم مسلح على رجل فجراً في مدينة بربنك في ضاحية لوس انجليس.

وقال الشرطي ديريك غرين “وجه المشتبه فيه مسدسا باتجاه الضحية وطلب منه محفظته. وفر الضحية وتمكن من الافلات “.

وخلال تحقيق الشرطة بالقضية وقعت ثلاث عمليات كهذه في غضون دقائق معدودة شملت كلها “اشخاصاً كانوا يتنزهون” في المنطقة نفسها على ما اوضح الشرطي.

واوقف آدم هيكس للاشتباه بارتكابه عمليات السرقة المسلحة هذه ووضع في الحبس على ذمة التحقيق وحددت كفالة قدرها 350 الف دولار للافراج عنه. (أ ف ب)