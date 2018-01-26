تركيا: مقتل 14 وإصابة 130 في عملية عفرين

أنقرة: قال وزير الصحة التركي الجمعة إن 14 من الجيش التركي ومقاتلي الجيش السوري الحر، قتلوا بينما أصيب 130 آخرون في أعقاب الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية.

وقال الوزير أحمد دميرجان للصحافيين بعد زيارة الجنود المصابين في المستشفيات إن ثلاثة جنود أتراك و11 مقاتلاً من الجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا قتلوا حتى الآن في الاشتباكات الدائرة في شمال سوريا.

وأضاف أن 130 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات تركيا وأن 82 منهم خرجوا بالفعل بعد تلقي العلاج. وقال إنه لا يوجد أي مصاب في حالة حرجة مضيفاً أنه جرى إرسال المزيد من المسعفين إلى المنطقة.

وقال الجيش التركي في بيان اليوم إنه قتل ما لا يقل عن 343 مقاتلاً في شمال سوريا منذ بدء العملية.

لكن قوات سوريا الديمقراطية قالت إن تركيا تبالغ في عدد القتلى. وتهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية . (رويترز)