اردوغان يهدد بتوسيع الهجوم إلى مدن أخرى في شمال سوريا

انقرة: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة، بتوسيع الهجوم التركي على جيب عفرين ليشمل مدناً اخرى في شمال سوريا، من اجل القضاء على اي وجود لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة “منظمة ارهابية”.

وفي خطاب بثه التلفزيون، وعد اردوغان “بتطهير” منبج التي تبعد نحو مئة كيلومتر الى الشرق من عفرين وتتواجد فيها قوات امريكية الى جانب الوحدات الكردية و”بعدم ترك اي ارهابي حتى الحدود العراقية”. (أ ف ب)