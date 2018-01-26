اردوغان يهدد بتوسيع الهجوم إلى مدن أخرى في شمال سوريا
Jan 26, 2018
انقرة: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة، بتوسيع الهجوم التركي على جيب عفرين ليشمل مدناً اخرى في شمال سوريا، من اجل القضاء على اي وجود لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة “منظمة ارهابية”.
وفي خطاب بثه التلفزيون، وعد اردوغان “بتطهير” منبج التي تبعد نحو مئة كيلومتر الى الشرق من عفرين وتتواجد فيها قوات امريكية الى جانب الوحدات الكردية و”بعدم ترك اي ارهابي حتى الحدود العراقية”. (أ ف ب)
السيد اردوغان بدا يخسر ..لانه تعرض لموضوع بالغ الحساسية . اي تعريف ما هو الارهاب . فان يقول عدم ترك اي ( ارهابي )حتى الحود العراقية. يعني يريد التخلص من كل كردي معارض لتركيا..ان كان يحمل السلاح او يفكر يوما بحمله . وهنا الخسارة ان يدخل جيش انقرة في حربا مع قومية ليست بالقليلة .الا وهي القومية الكردية ٩