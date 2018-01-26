رئيس حزب الوفد يطلب إجراء الكشف الطبي تمهيداً لترشحه لرئاسة مصر

القاهرة: قالت مصادر في حزب الوفد الجمعة، إن رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة تقدم الجمعة بطلب إجراء الكشف الطبي تمهيداً لترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار.

والفحوص الطبية للمرشحين المحتملين لازمة قانوناً لقبول أوراق الترشح لخوض انتخابات الرئاسة.

وأكد عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة التي تجري الفحوص تلقي طلب الكشف الطبي من رئيس حزب الوفد.

وقال ياسر حسان مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الإعلام إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً السبت لاتخاذ قرار ترشيح شحاتة لانتخابات الرئاسة.

وشحاتة مؤيد تقليدي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عندما كان قائداً للجيش في 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ولم يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة إلى الآن سوى السيسي الذي انتخب في عام 2014. ويتيح له الدستور شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات. وتنتهي فترة الرئاسة الحالية للسيسي في يونيو /حزيران المقبل.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة وإنه يدعم ترشح السيسي لفترة ثانية.

وفي مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية في 15 يناير/ كانون الثاني قال شحاتة “لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولن يكون للوفد مرشح لأن الوفد حزب سياسي عمره 100 عام ويعرف اتخاذ القرار السياسي المناسب في الوقت المناسب”.

ويقول مسؤولون في الحزب إنهم عدلوا عن موقفهم السابق في ظل تراجع المحامي الحقوقي خالد علي عن اعتزامه الترشح، وإعلان القوات المسلحة أن رئيس أركانها الأسبق سامي عنان ما زال في الخدمة ولا يجوز له خوض السباق.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الذي عاد من الإمارات العربية المتحدة في ديسمير/ كانون الأول قد أعلن تراجعه عن اعتزامه الترشح، قائلاً إن غيابه سنوات عن البلاد جعل تقديره لأوضاعها غير مناسب. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو /تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وكانت جماعة الإخوان قد حكمت مصر عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم. وبعد عزل مرسي أعادت الحكومة حظر الجماعة كما أعلنتها منظمة إرهابية. (رويترز)