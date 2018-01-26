الجيش المصري يعلن تدمير نفق بشمال سيناء

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الجمعة، تدمير نفق، و3 مخازن وعدد من الأماكن التي تستخدمها العناصر المسلحة بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من ضبط فردين تكفيرين وعدد (لم يحدده) من المشتبه بهم فى دعم العناصر الإرهابية”.

وأضاف: “كما تم اكتشاف وتدمير 3 مخازن للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على 15 عبوة ناسفة وكمية من المواد التى تستخدم فى تصنيعها، وتدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الاختباء ومراقبة القوات الأمنية”.

وأشار البيان إلى “اكتشاف وتدمير نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء”.

ويطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش)، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”. (الأناضول)