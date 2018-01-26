ترامب يوجه “تحيات حارة” للقادة الأفارقة بعد التصريحات المسيئة بحق دولهم

دافوس: طلب دونالد ترامب الجمعة من نظيره الرواندي بول كاغامي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، ان ينقل “تحيات حارة” الى القادة الافارقة الذين استنكروا بشدة التصريحات “المهينة” بحق دولهم والمنسوبة الى الرئيس الامريكي.

وكان الاتحاد الافريقي الذي يعقد قمة يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير في العاصمة الاثيوبية ندد في اواسط كانون الثاني/يناير الحالي بالتصريحات “المهينة” و”المقلقة” التي نقلتها وسائل اعلام عن ترامب بأنه قال ان الدول الافريقية “حثالة”. (أ ف ب)