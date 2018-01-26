الجيش الجزائري يقتل 7 متطرفين “خطيرين” في كمين شرقي البلاد

الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش قضت اليوم الجمعة، على 7 متطرفين وصفتهم بـ “الخطيرين” في كمين بمنطقة الرخوش ببلدة ششار بولاية خنشلة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العملية التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب، مكنت من التحفظ على 5 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وبندقية نصف الية من نوع سيمينوف، و14 خزنة للذخيرة، و4 قنابل يدوية.

كانت مفارز للجيش دمرت قبل يومين، 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي تبسة والطارف شرقي الجزائر.

وفي إطار حملة مكافحة الارهاب، اعتقلت وحدات الجيش منذ مطلع العام 20 عنصرا “لدعم الجماعات الإرهابية”، مقابل 214 في عام .2017.(د ب أ).