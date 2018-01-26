الإعلامية غوردون تنسحب من سباق الرئاسة الروسية الذي تصفه بالمسرحية

موسكو: أعلنت الإعلامية يكاترينا غوردون عن سحب ترشيحها لخوض الانتخابات الرئاسة الروسية التي سوف تجرى في 18آذار/مارس المقبل.

وقالت غوردون، التي ترشحت عن حزب “الأعمال الصالحة”، إنها لا تريد المشاركة في ما وصفته بـ “المسرحية “، بحسب قناة “روسيا اليوم”. وصرحت بأنها نفذت مهمة جمع التوقيعات بنجاح، وتمكنت من جمع 105 آلاف توقيع. كما أكدت أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي خاص بها، يكون هدفه حماية الدستور وبناء “دولة اجتماعية” في روسيا.

ويواصل في الوقت الحالي 14 شخصا نشاطاتهم الانتخابية، حيث تم تسجيل اثنين منهم -مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ومرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل جرودينين -رسميا كمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كانون اول/ديسمبر الماضي ترشحه للرئاسة.

واشار استطلاع للرأي، نشرت نتائجه في نفس الشهر أن حوالي 68% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

كما أشار استطلاع للرأي نظمه مركز علم اجتماع الطلاب الروسي، إلى أن أكثر من ثلثي شباب روسيا يؤيدون ترشح الرئيس بوتين لولاية جديدة، وأن 75 بالمئة منهم يعتبرونه رئيسا مثاليا.(د ب ا).