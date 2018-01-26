التهديد من جانب إيران يتصدر وثيقة استراتيجية الجيش الإسرائيلي

تل ابيب: تتصدر التهديدات من جانب إيران، ومحاولة تموضعها العسكري في سوريا، إضافة إلى التهديد من جانب حزب الله، وثيقة استراتيجية الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الوثيقة التي تم تعميمها قبل عدة شهور بين الاذرع العسكرية المختلفة، ونشرت اليوم بعض وسائل الاعلام مقتطفات منها، ان الحلبة الفلسطينية تأتي في المرتبة الثانية، وثالث أكبر تهديد، تشكله المنظمات الجهادية العالمية، وفي مقدمتها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الوثيقة ان أوضاع إسرائيل الاستراتيجية تفوق تلك الخاصة بأعدائها، بسبب الدعم الأمريكي، وارجاء التهديد النووي الإيراني، وتراجع مكانة الدول العربية على خلفية قضاياها الداخلية، والقدرات العسكرية الإسرائيلية المتفوقة.

وتدعو الوثيقة الى تعزيز التعاون بين إسرائيل والدول المعتدلة في المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد بشدة الاتفاق النووي، وأعلن مرارا أن بلاده لن تسمح بتموضع عسكري إيراني في سوريا.(د ب ا).