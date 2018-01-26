الملياردير سوروس لـ “فيسبوك” و”غوغل”: أيامكما معدودة  

دافوس (سويسرا): شن رجل الاعمال الملياردير جورج سوروس في دافوس هجوما لاذعا على شركات التكنولوجيا العملاقة ووصفها بانها جهات احتكارية قابلة للتلاعب بها استبداديون لتخريب الديموقراطيات.

وخلال عشاء سنوي تقليدي يستضيفه في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جبال الالب السويسرية، حول سوروس انظاره الخميس الى عدد من المواضيع منها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والضجة المحيطة بعملة بتكوين الافتراضية.

لكن المستثمر المولود في المجر خصص الجزء الاكبر لصب غضبه على عمالقة التكنولوجيا في سيليكون فالي، وقال انها تحتاج لضوابط أكثر صرامة.

وقال الملياردير البالغ من العمر 87 عاما في خطاب امام ضيوفه “ان فيسبوك وغوغل تسيطران فعليا على نصف عائدات الاعلانات على الانترنت”.

واضاف “يزعمان انهما مجرد موزعين للمعلومات، إن حقيقة كونهما موزعين شبه احتكاريين يجعلهما مرفقين عامين ويجب ان يخضعا لقوانين أكثر صرامة، تهدف الى الحفاظ على التنافس والابتكار والتواصل العالمي بشكل عادل ومفتوح”.

وتنبأ ان يقوم عمالقة التكنولوجيا “بتوريط أنفسهم” للوصول الى أسواق رئيسية مثل الصين مما يخلق “تحالفا بين دول استبدادية ومحتكري تكنولوجيا المعلومات الكبار الذين يمتلكون كمية هائلة من البيانات”.

واضاف “هذا قد يتسبب حقا في شبكة سيطرة استبدادية لم يتصور مثيلا لها حتى الدوس هاكسلي او جورج اوريل”.

وتوقع ان تبدأ الحكومات بتنظيم أكثر تشددا للقطاع وقال ان “دافوس مكان جيد للإعلان بان أيامهم باتت معدودة”.

وانتقد سوروس المعروف بتجاراته المالية الرابحة عملة البتكوين ووصفها “بالفقاعة النموذجية”

لكنه قال ان العملة الافتراضية ستتجنب على الارجح انهيارا كاملا لان الاستبداديين لا زالوا يريدون استخدامها للقيام باستثمارات سرية في الخارج.

وقال ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحكم “دولة مافيا” ووصف ترامب بأنه “خطر على العالم”.

لكنه تنبأ بأن جاذبية ترامب لن تدوم. وقال “اعتبر ذلك ظاهرة مؤقتة بكل معنى الكلمة وستختفي في 2020 او حتى قبل ذلك”.

لكن توقعات الملياردير التقليدية في دافوس لم يكتب لها النجاح دائما. فالعام الماضي في سويسرا حذر من ان طفرة أسواق المال ستنتهي بعد انتخاب ترامب وان نسبة النمو في الصين غير مستدامة.

ويتواصل النمو في الصين فيما تسجل الاسهم الاميركية مستويات قياسية.(أ ف ب).