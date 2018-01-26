المعارضة السورية تحسم الجمعة أمر مشاركتها في مؤتمر سوتشي

فيينا: أعلن وفد المعارضة السورية الى فيينا ان هذه المعارضة بصدد اتخاذ قرار الجمعة بشأن مشاركتها او عدم مشاركتها في مؤتمر سوتشي في روسيا أواخر الشهر الحالي، استنادا الى ما سيتوصل اليه اجتماع فيينا المنعقد تحت اشراف الامم المتحدة.

يعقد مؤتمر سوتشي بمبادرة من روسيا في وبدعم من تركيا وإيران وتعتبر مشاركة هيئة التفاوض السورية المعارضة فيه عاملا حاسما لإنجاحه.

وتقول هيئة التفاوض السورية ان مشاركتها المحتملة في سوتشي في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الحالي، تبقى مرتبطة بما سيقدمه وفد النظام خلال محادثات فيينا التي تنتهي الجمعة. وعقدت ثماني جولات تفاوض تحت اشراف الأمم المتحدة في جنيف حتى الان من دون التوصل الى اي نتيجة ملموسة.

وصل وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري صباح الجمعة الى مقر الأمم المتحدة في فيينا للقاء موفد الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وشدد المتحدث باسم الهيئة يحيي العريضي في تصريح صحافي على “مرونة الوفد وتصميمه” على السعي “لمحاولة ايجاد حل لتطبيق الشرعية الدولية في سوريا”.

وحول ما إذا كانت المعارضة ستشارك في مؤتمر سوتشي، قال العريضي لدى دخوله الاجتماع “آمل ان نخبركم بذلك اليوم”.

ولفت العريضي الى وجود “جهود دولية واضحة المعالم” لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، مشيرا الى “جهود روسية تتمثل بمحاولة عقد مؤتمر في سوتشي، ومحاولة الدول الخمس ايجاد مخطط عملي ورؤية عملية لتطبيق القرار الدولي” معتبرا ان “كل هذه الجهود تدل على ان هناك شيئا من الجدية في تطبيق القرارات الدولية”.

وكان الحريري صرح مساء الاربعاء عشية بدء محادثات فيينا “ان هذين اليومين سيكونان اختبارا حقيقيا، لجدية كل الاطراف لإيجاد حل سياسي”.

وافادت مراسلة فرانس برس في فيينا ان وفد النظام وصل الى مقر الأمم المتحدة للقاء دي ميستورا . ولم يدل اي عضو في الوفد بتصريح.

وعلى غرار ما حصل خلال كل الاجتماعات السابقة من غير المقرر ان يلتقي وفدا المعارضة والنظام بشكل مباشر. ويلتقي دي ميستورا كل وفد على حدة ناقلا الافكار من طرف الى اخر.

وتؤكد موسكو، التي دعت 1600 شخص للمشاركة في مؤتمر سوتشي، ان هذا المؤتمر لا يشكل مبادرة منافسة لتلك التي ترعاها الامم المتحدة في جنيف وفيينا.

- ضغط على روسيا -

وقال الحريري في تصريح ان محادثات فيينا “تمثل اختبارا لرغبة روسيا باستخدام نفوذها على النظام لإجباره على التفاوض بشكل جدي”، استنادا الى ما هو وارد في قرار الأمم المتحدة 2254.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس “ان الروس يعلمون ان تغيب الأمم المتحدة ووفد الحريري عن سوتشي سيعني فشل هذا المؤتمر”.

واضاف المصدر نفسه “بالنسبة الى الروس فان فشل سوتشي سيكون كارثيا لهم لان ذلك يعني ان روسيا عاجزة عن تحويل انتصارها العسكري الى انتصار سياسي”.

كما قال مصدر دبلوماسي غربي اخر “حان الوقت لروسيا لكي تحزم أمرها اذا كانت تريد بالفعل انقاذ سوتشي”.

ويعارض النظام السوري اي حديث عن مستقبل بشار الاسد، كما يرفض تطبيق قرار مجلس الامن 2254 الذي اقر عام 2015 والذي يقضي بإقرار دستور جديد واجراء انتخابات حرة في اجواء نزيهة.

واقر دي ميستورا نفسه بان المحادثات التي تجري في فيينا تمر في مرحلة “حساسة جدا جدا”، خصوصا انها تتزامن مع تفاقم الوضع على الارض في سوريا.

-”صناع سلام”-

على الارض يشهد الوضع الميداني في سوريا مواجهات عنيفة بين الجيش التركي وفصائل سورية معارضة موالية له من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، من جهة ثانية.

كما ان معارك تدور بين قوات النظام السوري وبين الفصائل المقاتلة والجهادية في محافظة ادلب وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ولتحقيق تقدم شدد دي ميستورا على “الشق الدستوري” من المحادثات، وهو ملف اقل حساسية من ملف الانتخابات الذي سيتقرر في اطاره مصير الرئيس السوري.

ويعتبر المحلل هايد هايد من مركز شاتهام هاوس البريطاني ان روسيا “لا تبدو راغبة بالفعل في ممارسة ما يكفي من الضغط على النظام في سوريا”، معتبرا انها تفضل ان يحصل تقدم في مؤتمر سوتشي بدلا من ان يحصل تحت اشراف الامم المتحدة في فيينا.

وقال المحلل هايد ان الروس “يريدون ان يقدموا أنفسهم على انهم صناع سلام، ليس في سوريا فحسب بل ايضا في الشرق الاوسط بشكل عام، وهو الدور الذي قام به الأمريكيون تقليديا في السابق”.

والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الملف السوري ليست في أفضل احوالها. فقد حمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مطلع الاسبوع من باريس روسيا “مسؤولية” معينة في القصف الكيميائي الذي يتهم النظام بشنه الربيع الماضي في سوريا، لانها لا تمارس ما يكفي من الضغوط على النظام.

كما سيشارك مراقبون دوليون من الامم المتحدة في المؤتمر، كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقات اوردتها وكالات الانباء الروسية.

وخلال الجولات الثماني من مفاوضات جنيف، اصطدم النقاش بالخلاف حول مصير رئيس النظام بشار الاسد، وهو بند اشترط الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات. وتطالب الأمم المتحدة طرفي النزاع بعدم فرض أي شروط مسبقة لضمان احراز تقدم فعلي.

ولم تثمر الجهود الدولية حتى الآن في تحقيق أي تقدم على طريق الحل السياسي للنزاع السوري الذي ادى الى مقتل أكثر من 340 ألف شخص حتى الان.(وكالات).