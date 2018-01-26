كيف سيخرج ريال مدريد من النفق المظلم؟ زيدان يُجيب

لندن-”القدس العربي”:

رفض المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، رفع الراية البيضاء بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، بالخسارة أمام ليجانيس بنتيجة 1-2 في مباراة إياب الدور ربع النهائي، التي استضافها ملعب “سانتياغو بيرنابيو” مساء أول أمس الأربعاء، وذلك من باب أن الخروج من بطولة في منتصف الموسم لا يعني نهاية المطاف.

ولم يُخف بطل دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين حزنه الشديد على الطريقة التي ودّع بها فريقه البطولة التي يبحث عنها منذ عام 2014، مع ذلك ألقى باللوم على نفسه بتحمل مسؤولية الهزيمة وفقدان البطولة الثانية هذا الموسم، بعد تقلص آمال الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، الذي يحتل برشلونة صدارته بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، و19 نقطة كاملة عن حامل اللقب (صاحب المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة)”.

وقبل مواجهة الغد المُرتقبة التي سيحل خلالها الريال ضيفًا على ملعب “الميستايا”، لمواجهة خفافيش فالنسيا ضمن منافسات الأسبوع الـ21 لليغا، قال زيدان في حديثه الروتيني مع الصحفيين “في الواقع لم أكن أتوقع خروجنا من الكأس، خصوصًا وأنها كانت مباراة على ملعبنا، لكن على أي حال، أنا أعمل الآن مع اللاعبين لتجاوز المباراة والمرحلة الصعبة بُرمتها”.

وفي رده على سؤال، حول المسؤول الأول عن خيبة أمل الخروج من الكأس التي لم تُغادر “كامب نو” في آخر ثلاث سنوات، أجاب قائلاً “بالطبع أنا المسؤول، لكن كما قلت لكم، علينا تجاوز هذه المباراة في أسرع وقت ممكن، لقد فعلنا كل شيء أمام ليجانيس، لكن مثل هذه السيناريوهات تحدث أحيانًا في عالم كرة القدم، وعلينا تقبل الهزيمة حتى لو كنا نستحق أفضل منها، وللخروج من هذه الأزمة، علينا استعادة الانتصارات والتركيز على مبارياتنا القادمة، ونثق أننا نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، وأعد الجميع بأننا سنُقاتل من أجل هدفنا، وأمامنا 19 مباراة في الليغا بجانب دوري الأبطال”.