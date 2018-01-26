أميمة الخليل تطلق كليب “نيو شام “.. وتقول: لن نتوقّفَ عن الغناء – (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

نشرت الفنانة أميمة الخليل على حسابها الرسمي على “فيسبوك” عملها الفني الجديد “نيو شام”.

العمل الفني الجديد بمضامينه وتعبيره الاجتماعي والسياسي جاء متماشيا مع لونية الغناء التي عرفت بها الفنانة أميمة الخليل، كما جاء أيضا محققا لعبارتها التي كتبتها على حسابها على “فيسبوك “قبل أيام:”يا حروبًا تتزاحم على كسرنا لن نتوقّفَ عن الغناء.”.

“نيو شام “وفور نشره قوبل بإعجاب الآلاف لاسيما وأنه مزج بين الغناء والموسيقى والفنون البصرية، ويذكر أن “الكليب “من إخراج فَطمة رشا شحادة،

وشارك أميمة الخليل في أداء الأغنية شاعرها مروان مخول، ويذكر أن الأغنية قام بتلحينها عصام الحاج علي، وتم تسجيلها في العاصمة الاردنية عمان.