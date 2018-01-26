بيان داعم لاجتماع الكتاب في دمشق كأنه “يسخر” من منظمه الإماراتي بـ”عباءة مثقفي النفط”.. و”رواية البورنو” من موقعيه! ـ (شاهد)

“القدس العربي”:

نشرت صحف ومواقع عربية ما قالت إنه بيان وقعه 258 مثقفا من الأردن وفلسطين والجزائر وتونس تأييداً لقرار عقد اجتماع اتحاد الكتاب العرب الأخير في دمشق، ورداً على بيان لكتب ومثقفين عرب أدانوا فيه الاجتماع الأخير لـ”الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب”، معتبرين أن رئيسه الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ قد قاد الاتحادات والروابط الأعضاء في سبعة عشر دولةً إلى التصالح مع النظام السوري بعد أعوام من تدميره لبلاده وتشريده الملايين لاجئين في مختلف أنحاء العالم.

اللافت أن في بيان الداعمين للخطوة “التطبيعية” للشاعر الإماراتي، والذي نشرته صحف مرفقا بصورته فقرة كأنها موجهة له شخصيا نقداً وتصغيراً، حيث كتب جاء في البيان: “ثورة العرب يجب أن تخرج من عباءة مثقفي الغاز والنفط، ولا تحظى برعاية ودعم البترودولار والدوائر الاستخبارية الأمريكية والأطلسية والرجعية”!.

المثير للسخرية كذلك أن من وراء البيان زعموا أن 258 مثقفا عربيا وقعوه غير أن إطلالة تكشف أن من بين الموقعين عند رقم 171 اسم غريب “رواية البورنو” ـ كاتبة من الأردن! مما يثير تساؤلات حول مدلا مصداقية الأسماء الموقعة.