تعليقات ساخرة من دورة تدريبة عن “قوة الأنوثة” يقدمها رجل في الجزائر!

“القدس العربي”:

أثار ملصق دعائي لدورة تدريبة، كان من المفروض ان احتضنتها مدنية وهران بغرب الجزائر أمس 25 يناير/ كانون الثاني، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل لعنوانه “قوة الأنوثة” ولأن المشرف عليها رجل يظهر بصورته في الملصق يحمل اسم د. أحمد عمارة.

وقد اثارت الموضوع الإعلامية الجزائرية رشيد براهيمي، التي نشرت على صفحتها على “فيسبوك” صورة للملصق، مرفقا بتعليق لها قالت:

” ضيعت الكثير من انوثتي و انا اجري في اتجاهات كثيرة حتى نسيت متى اخر مرة لبست فيها Jupe بحكم لبسي الدائم للسروال لأنه عملي و مستور جدا.المهم بلغ مسامعي ان هناك مختص عالمي في الانوثة قادم للجزائر لإعادة الأمور إلى نصابها.هل بلغ الاستثمار في الاستحمار هذه الدرجة من البلاهة؟ هل حلت كل مشاكل الجزائر وعلينا أن نلتفت لمشاكل الانوثة؟ الفضول يدعوني لحضور تدريبات هذا السيد كبير الشأن، ولكن مجيئه يصادف يوم دراستي و اخشى ان تنقلب التدريبات إلى حرب حامية الوطيس و السيد يفتش عن مكامن الانوثة في النساء الحاضرات ..الحاضر يعلم الغائب”.

وقد تفاعل مع المنشور الكثير من المعلقين في تعليقات طغى عليها الطابع الساخر.