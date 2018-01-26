أوناي لرئيس الريال: نيمار سيُحقق حلمه بقميص باريس

لندن-”القدس العربي”:

استخدم مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري، حق الرد على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي حاول خلالها إغراء النجم البرازيلي نيمار جونيور بقميص النادي الملكي، ليُساعده على تحقيق حلمه بالتربع على عرش نجوم كرة القدم في يوم من الأيام.

ولم يختلف المدرب الإسباني مع رجل الأعمال الإسباني، في حصول أغلى لاعب في العالم على الكرة الذهبية في المستقبل القريب، ليكون أول من يُنهي احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة في العشرية الأخيرة، لكنه راهن على حدوث ذلك، بقميص العملاق الباريسي وليس الميرينغي.

وقال مدرب إشبيلية الأسبق في حديثه مع الصحفيين قبل استضافة مونبيلييه غدًا السبت “لقد تحسن نيمار كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وآمل أن يُشارك لنهاية تدريبات اليوم، لكن مبابي، لن نتعجل عليه، ما زلنا ننتظر موافقة الطاقم الطبي. مستقبل نيمار؟ أظن أنه سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وهو بقميص باريس سان جيرمان، إنه سعيد بالحياة في باريس وباللعب معنا، وأنا على يقين بأنه سيستمر ولن يُغادر كما يعتقد البعض”.

وجاءت تصريحات أوناي، بعد انتشار الشائعات حول مستقبل نيمار أكثر من أي وقت مضى في الآونة الأخيرة، وصلت لربط مستقبله بالعودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة الريال، ليحل محل كريستيانو رونالدو، إذا صدقت الأنباء التي تُراهن على رحيله الصيف القادم.