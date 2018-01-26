كونتي يصدم الجماهير بكوابيس جديدة قبل معركة الأحد

لندن-”القدس العربي”:

بعث مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي أنباء غير سارة للجماهير، بشأن الغيابات المؤثرة التي سيُعاني منها الفريق في مباراة الأحد المُقبل التي سيستضيف خلالها نيوكاسل يونايتد على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وأكد المدرب الإيطالي استمرار غياب الهداف الإسباني ألفارو موراتا، بداعي إصابته في الظهر التي ألمت به مؤخرًا، والأسوأ من ذلك أنه قد يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والجناح البرازيلي ويليان إذا لم يتخلص كليهما من الإصابة قبل موعد استضافة جيوش المدينة بقيادة مدرب البلوز الأسبق رافا بينيتيز.

وسُئل كونتي عن آخر مستجدات قائمة مصابي تشيلسي قبل لقاء الأحد، فأجاب للصحفيين “في الغالب لن يكون معنا موراتا وكورتوا، من الصعب أن أُخبركم عن المدة التي يحتاجها كلا اللاعبين للعودة. بالنسبة لموراتا، فهو يُعاني من إصابة على مستوى الظهر، وكورتوا تلقى كدمة قوية جدًا في ساقه، أما سيسك، فمن حُسن الحظ تحسنت حالته وتدرب معنا اليوم، وغدًا سنتحقق أكثر قبل ضمه للقائمة، وهذا خبر جيد لنا. ويليان؟ أيضًا سيكون خارج مباراة نيوكاسل، لقد قضى اليوم مع الطبيب لإجراء بعض الفحوصات على إصابته، لكني لا أعتقد أنها إصابة خطيرة”.

وفي رده على سؤال آخر بخصوص آخر التعاقدات التي تتحدث عنها الصحف والمواقع، وتحديدًا صفقة روما المزدوجة بضم إيمرسون وإدين دجيكو، قال “أنت تعلمون كل شيء عن سوق الانتقالات، والنادي وحده هو من سيُقرر إذا كنا سنضم لاعبين جُدد بعد باركلي أم لا، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع أي لاعب آخر، سأكون سعيدًا لمواصلة عملي مع اللاعبين، أنا مدرب ومهمتي الرئيسية محاولة بذل قصارى لتحسين النادي واللاعبين”.

على صعيد آخر، رفض التعليق على الشائعات التي تتحدث عن إمكانية إقالته من تدريب الفريق في حالة خسر من الماكبايس وودّع ثاني بطولة في ظرف أسبوع بعد الخروج من نصف نهائي كأس الرابطة على يد آرسنال، واكتفى بقوله “عدم الشعور بأمان في وظيفتي لن يُغير أي شيء، ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، وكل ما أستطيع قوله أن علاقتي جيدة جدًا بالإدارة، وفي الوقت ذاته، أعتقد أن أمر كهذا من المُفترض أنه شخصي، ولا أُفضل مناقشته مع أحد”.