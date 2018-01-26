“تلات دقات”.. تكشف سر وجود يسرا في باريس مع عاصي الحلاني ! -(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”: من باريس، ظهرت الفنانة يسرا بعد غياب منذ اعلان تسريبها الصوتي مع ضابط المخابرات.

فمن بين نخبة من النجوم العرب الذين شاركوا المصمم العالمي إيلي صعب حفل إطلاق مجموعته الجديدة من الأزياء من العاصمة الفرنسية، كان حضور وتفاعل يسرا هو الأبرز بجانب الفنان عاصي الحلاني، حيث تشاركا أداء أغنية “تلات دقات”.

مقاطع الفيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “إنستغرام” حيث أظهرت مدى تفاعل يسرا مع الحلاني في أداء الأغنية.