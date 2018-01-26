قتيل وجريحان بإطلاق نار في امستردام 

أمستردام: قتل شخص على الأقل واصيب اثنان آخران إثر إطلاق نار في وسط مدينة امستردام، مساء الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة الهولندية.

وقال ليو دورتلاند المتحدث باسم الشرطة “توفي شخص وأصيب اثنان بجروح هما رجل وشابة ونقلا إلى المستشفى بعد إطلاق نار في شارع غروت فيتنبورغغرشتات في وسط المدينة”.

وأضاف “الأمر لا يتعلق باعتداء بل بحادث إجرامي” مشيرا إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق أو مطلقي النار.

وسمع شهود عدة طلقات وشاهدوا رجلا ملثما يلوذ بالفرار، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وأضاف المتحدث أن “وحدة الأبحاث تجري تحقيقا واسعا” وتم غلق شوارع الحي.

وتستمع الشرطة حاليا إلى شهود ورفعت بصمات من موقع الجريمة.

(أ ف ب)