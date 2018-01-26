مانشستر يونايتد يفوز على يوفيل تاون ويتأهل لدور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنكليزي

لندن: تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بتغلبه على يوفيل تاون 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في دور الـ32 بالبطولة.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 41 وأندير هيريرا في الدقيقة 61 وجيسي لينجارد في الدقيقة 89 ورميلو لوكاكو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الأولى لأليكسيس سانشيز الذي انضم يوم الاثنين الماضي لفريق مانشستر يونايتد قادما من أرسنال الإنكليزي في صفقة تبادلية.

كما تأهل أيضا شيفيلد وينزداي لدور الستة عشر بتغلبه على ريدينغ 3 / 1.

وسجل أهداف شيفيلد وينزداي اتدهي نوهيو (هدفين) في الدقيقتين 29 و53 وجورج بويد في الدقيقة 61 ، فيما سجل هدف ريدينغ الوحيد كاميرون داوسون، لاعب شيفيلد وينزداي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

(د ب أ)