سعاد الصباح تُمطر من جديد: أهلا بالمحاربة القديمة مثلي!
غادة السمان
يا لها من هدية استثنائية وصلتني مع بداية هذا العام: كتابان جديدان من الشاعرة د. سعاد الصباح، هما «وللعاصفير أظافر تكتب الشعر» 140 صفحة ـ قصائد، والثاني: «قراءة في كف الوطن» 305 صفحات، وهو ومضات شعرية كالبرق الذي حين يشتعل لوهلة يلقي الضوء على ما حوله.. وعلى ذاته.. وعلى الأعماق.. ومعظمها رسائل حب للوطن.
في البداية تلفت القارئ جمالية الغلافين. وحين بحثت عن الفنان الذي رسمهما فوجئت بأنه المؤلفة نفسها، ولم أكن أدري أن د. سعاد رسامة أيضا وكنت أظنها ترسم بالكلمات فقط..
مرضى الدكتاتورية الأدبية!
لدى بعض الكاتبات والكتاب مرض اسمه «أنا فقط»، إنه مرض الديكتاتور الأدبي الذي يريد إيهام نفسه والآخرين أنه «المبدع الأوحد»، وعلى كثرة أخطائي لم أصب يوما بهذا المرض. وأفرح حين تُمطر من جديد رفيقة أبجدية ويحتفل بها قلبي وقلمي.. تماما كاحتفالي بأقلام الجيل الشاب وآخر ما وصلني منهن كتاب جميل من الجزائر من الشاعرة نصيرة محمدي، وكم أحببت في كتابها مودتها لرفيقاتها المبدعات، حيث أهدت قصيدة إلى رفيقة أبجدية هي بسمة شيخو. والأدب العربي ليس بُحيرة آسنة، بل هو النهر الذي يتجدد ويفتن بكل ما يصب فيه من إبداع تكتبه المرأة او الرجل لا فرق، فليس للإبداع أعضاء مؤنثة او مذكرة.. إنه لحظة ضوئية إنسانية، أسعدني أنني وجدت الكثير منها في الكتابين الجديدين للدكتورة سعاد الصباح.
تكتب د. سعاد برهافة شعرية:
ياقلبي،
أيها المتمرد
كالميت فوق العشب
طرزت نخلك بيدي..
وبكتك عذوبة الرطب
تقرأ تلك الرهافة الفنية وتتحسس قلبك وتتساءل أين مددت قلبك في إحدى ميتاته؟
شهريار لم يمت أيها الرجل الشرقي!
تهمس سعاد جارحة كالعطش:
إنني أحتاج كالأرض
إلى ماء الحوار
فلِمَ لا ترى في معصمي
غلا السوار؟
ولِمَ فيك شيء من بقايا شهريار؟
ليس في ذلك النصر الشعري نُواحٌ شهرزادي بل فيه احتجاج على نسيان بعضهم إنسانية المرأة..
تضيف:
وأنا متعبة من ذلك العصر الذي
يعتبر المرأة تمثال رخام
فتكلم حين تلقاني..
لِمَ الرجل الشرقي ينسى حين يلقى امرأة نصف الكلام؟ ولِمَ لا يرى فيها سوى قطعة حلوى/وزغاليل حمام!
ولِمَ يقطف التفاح عن أشجارها/ثم ينام؟!.
وتكتب عن «أبو جهل»:
أيا قادما من كتاب الغبار بعينيك ألمح سوق الجواري..
تصرف كما كان جدودك/سيتملكون النساء/كأي عقار!
وفي سؤال معلق تتساءل تلك المقاتلة: ماذا تريد المدن النائمة/ الكسولة الغافلة/مني/انا الجارحة الكاسرة.. المقاتلة.
عشق الكويت ولبنان
في الكتابين أبجدية جميلة في عشق الكويت وبيروت:
تقول: «إنني بنت الكويت، غرفتي الشمس/ومن بعض أسماني الصباح/وجنودي اخترعوا الأمواج والبحار/وموسيقى الرياح/صادقوا الموت…
وتقول في قصيدة بيروت:
بيروت يا قصيدة القصائد
يا عمري الجميل/مكتوبا على الرمال والأصداف والغمام/ويا مكاتيب الهوى/ ينقلها الحمام.
وتضيف: بيروت يا شعري الطويل/منشورا على الروشة/والأرزة والأشرعة البيضاء/يا فرحي/ كطفلة ضائعة في شارع الحمراء.
وتؤكد: بيروت يا شفافة العينين/يالؤلؤة بحرية/يا مهرة تصهل في ملاعب الحرية/يا وردة قد تركت أوراقها وعطرها/وأصبحت قضية.
النضارة الأبجدية والشجاعة الشعرية
ها هي د. سعاد تعود إلينا بحيويتها الأبجدية كلها..
وأنا محاربة قديمة تفرح بعطاء رفيقات الأبجدية وبالذات اللواتي يتنبهن إلى نبضات قلب الوطن.. وها هي سعاد غاضبة نازفة صامدة تكتب من الوطن العربي وإليه..
أين المبدعة ليلى بعلبكي؟
ذكرني الحضور المتجدد لسعاد الصباح بغياب كاتبات مبدعات بدأن كضياء نجم عطاء ثم اختفين ولا أجد مثالا على ذلك مثل الكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي، المحاربة القديمة التي توقفت عن الكتابة وأسف الكثيرون لذلك وأنا منهم.
لقد أعلن الصديق الشاعر الناشر رياض نجيب الريس عن قرب إصداره لرواية جديدة من ليلى بعلبكي وكان ذلك منذ نحو عقدين ولم تصدر الرواية وكنت أترقبها..
فليلى زميلة أبجدية، وحين وصلت إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأمريكية كانت ليلى تكتب عمودا في مجلة ناجحة يومئذ هي «الأسبوع العربي» وطلب مني رئيس التحرير يومها ياسر هواري كتابة عمود وهو ما فعلته إلى جانبها، وكنت أطالع (لزميلتي) ليلى بإعجاب ومحبة وكم أعجبت بقصتها القصيرة التي نشرتها المجلة يومئذ بعنوان «لم يعد صدرك مدينتي» وأصدرت ليلى كتبا ناجحة مثل: «أنا أحيا» و«سفينة حنان إلى القمر» وسواهما ثم توقفت عن الكتابة منذ عقود، وأسفت حقا لذلك؟
أين أنت أيتها المحاربة القديمة؟
كوليت خوري المحاربة القديمة: أين أنت؟
منذ اليوم الذي رحلت فيه كريمة كوليت خوري الشابة نارة قلت لنفسي: هل ستستطيع كوليت الوقوف على قدمي أبجديتها بعد تلك الضربة. وفعلت وذلك يدعو للاحترام ولكنها توقفت عن الكتابة قبل عشرة أعوام وكان آخر كتبها كما عرفت من «ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة» قد صدر عام 2008 وهو «عبق المواعيد».. عودي يا كوليت فرفيقاتك المحاربات القديمات مثلي يفتقدنك، كما القارئ الذي أحب أبجديتك في «أيام معه».
غادة السمان
الحقيقة اي اطراء او اثناء على مشاعرك النبيلة سيدتي بحق زميلاتك المحاربات سوف لن يفي بالغرض فسمو اخلاقك فوق كل شيء ولكن تبقى جملة فليس للإبداع أعضاء مؤنثة او مذكرة.. إنه لحظة ضوئية إنسانية احلى ما ابدعت
الرجل الذكي هو الذي يتجاوز عن هذه الإختلافات
الكروي داود عجز عن قراءة أفكار زوجاته رغم خبرته
وهذا دليل في أن تفكير المرأة لا يشبه تفكيرنا نحن الرجال
الخلاصة :
لم أجد مثل برود الأعصاب دواءً فعال للجم المشاكل مع حواء
ولا حول ولا قوة الا بالله
هناك سؤال يحيرني كثيراً وهو :
كيف تعرف الزوجة بأن زوجها يريد الزواج من أخرى ؟
هناك من يظن بأنه ذكي في إخفاء زواجه الآخر لكن الزوجه تعلم وتكتم ذلك بقلبها
نعم الغيرة قاتلة عند النساء لكنهن يفكرن بعدة أمور بنفس الوقت كالأولاد والطلاق ووو بعكس غيرة الرجل العمياء
ملاحظة :
نحن الرجال لا نقدر على التركيز على شيئين بنفس الوقت بعكس النساء اللواتي يركزن على عدة أشياء بوقت واحد بدون تشتت الأفكار !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
هناك شيئ غريب لا تعترف فيه النساء وهو حبهن للرجل المُتسلط !!!!
حتى بالغرب حيث فاقت حقوق النساء حقوق الرجال لازلن يحترمن رجولة الشريك !!
أغرب شيئ بالغرب هو أن 90% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الشريك لا يشكين ذلك للشرطة
الشيئ الوحيد الذي لا تغفره المرأة بالغرب هو عنف الشريك مع أطفالها – أقول شريك لقلة المتزوجين بالغرب !!!!
الوفاء :
تتفوق نساء العالم على الرجال بموضوع الوفاء والإخلاص حتى بعد موت الزوج أو الشريك بعكس الرجال حيث الوفاء عملة نادرة
ولا حول ولا قوة الا بالله
أيتها المحاربة القديمة
في حلبات الأبجدية
سيفك في الضاد ماض
وحرفك حمامة دمشقية
هات القبيلة وانظمن
في جرحنا
في بؤسنا
في حزننا
في حبنا للأوطان الذبيحة
قصيدة
تصبحين على خير يا خير زائرة بعد منتصف ليل السبت بلا حراس في الطرق،
ولكل زوار بيتك الدافيء لهم مني أجمل تحية
تقريبا العام الماضي شهد تعاون جديد بين
سعاد الصباح وماجدة الرومي وان لم يلقى نفس الصدى القديم لكنه كان يبشر بعودتها إلى الساحة
اتذكر دائما أبياتها في عشق العراق وهو بلد انتمي له روحيا مثل سوريا كما اصف نفسي بإبن كل الحضارات والمدن وأردد معها
“منذ الطفولة كنت أكحل عيني بليل العراق
وكنت أحنّي يدي بطين العراق
وأترك شعري طويلاً ليشبه نخل العراق
أنا امرأة قررت أن تحب العراق
لماذا العراق ؟
لماذا الهوى كله للعراق ؟
لماذا جميع القصائد تذهب فدوى لوجه العراق ؟
لأن الصباح هنا لايشابه أي صباح
لأن الجراح هنا لاتشابه شكل الجراح
لآن عيون النساء تخبئ خلف السواد السلاح”
أو عندما تقول واصفة معظم بلداننا العربية
” هذي بلادٌ لا تريد امرأةً رافضة..
ولا تريد امرأة غاضبة..
ولا تريد امرأة خارجة..
على طقوس العائلة…
هذي بلاد لا تريد امرأةً..
تمشي أمام القافله…
هذي بلادٌ أغلقت سماءها..
وحنّطت نساءها..
فالوجه فيها عورةٌ..
والصوتُ فيها عورةٌ..
والفكر فيها عورةٌ..
والشعر فيها عورةٌ..
والحب فيها عورةٌ..
والقمر الأخضر والرسائلُ الزرقاءُ..
هذي بلادي ألغت الربيع من حسابها..
وألغت الشتاء.
وألغت العيونَ والبكاء.
هذي بلادٌ هربت من عقلها
واختارت الإغماء “
ليلى بعلبكي كانت محاربة بحق وفي زمن بيروت الحرية الشبه مطلقة كانت سابقة ان تحاكم كاتبة بسبب جرائتها ويصادر كتاب!
سألت صديقة في بيروت عنها منذ فترة
اجابتني ” صرخة جريئة انقطع صداها ”
خلال كل تلك الأعوام لم تصدر حتى اي طبعات جديدة من كتبها القديمة لكن بحلول ٢٠١٠ قامت دار الآداب بذلك لتعرف جيل جديد على صاحبة انا أحيا.
وقفت فرحا وانا اقرا سطورك الأخيرة عن كوليت خوري او خولة بنت سهيل كما كان يحب ان يسميها جدها فارس الخوري
كتبت يوما عنها وعن كاتبات جيلكن ” كوليت فارسة شجاعة في زمن عدواني ، وقفت في قلب العاصمة بلا وجل . وانا فخورة باستمراريتها “.
رواية ايام معه قدمتها الإذاعة المصرية بصوت سعاد حسني واحمد مظهر.
كوليت متحدثة ممتازة وقادرة على جذب المشاهد وللهجة الشامية العتيقة سحرها الخاص وطريقة ألقاءها للقصائد متميزة احب بعد كل فترة مشاهدة كلمتها يوم الاحتفاء بمئوية سعيد عقل
رغم أنها كتبت ” لا أُحب الصّراخ بحنجرتي، فصرخت بأصابعي وأصبحتُ كاتبة ”
في حوار اجرته معها مذيعة مونت كارلو السابقة صاحبة الصوت الحنون هيام حموي
في دمشق هذه المرة بعثت لها رسالة أسئلها عن غادة السمان ورواية يا دمشق وداعا الصادرة حديثا حينها للاسف لم تكن قد اطلعت عليها حينها لكنها قالت انا اعتبر غادة من أهم الكاتبات في بلادنا ولم اقابلها من زمن بعيد وتسألت ليش يا دمشق وداعا؟
يمكن لانو هي مسافرة!
* بعيدا عن المقال اتمنى ان تطلعي
على كتاب ” زمن زياد / قديش كان فيه ناس ” لطلال شتوي
شهريار اسم جميل ، فيه لحن موسيقي و حروفه متناسقة ومنسجمة ، لكن للأسف أرتبط الأسم بشخصية رجل مريض نفسيا وقاتل نساء . ولا أفهم كيف يبتهج البعض من الرجال بأن يُنعت بأنه شهريار !
سيدتي المحاربة القديمة ، كما تذكرين في كتاباتك هو أن الأبداع شعلة وشرارة قد تصيب الأنسان في أي مرحلة من عمره . إذن لا بد من أن هنالك من الأدباء والأديبات من كان عمر موهبتهم قصير . ولم تستطع شعلتهم أن تقاوم الظروف و الأجواء الخانقة في الوطن العربي مما سبب لهم تجميد وكبت الأبداع وأنطفأ عندهم لهيب الشعلة تدريجيا .
تحياتي اليكم أخواتي وأخوتي متابعي ” لحظة حرية ” مع ملهمتنا الأستاذة غادة السمان.
أفانين كبة
كنت طفلاً سيدتي ، عندما حاولت للمرة الاولى الابحار في موج ابداعك، فلم تسعفني اشرعتي الضعيفة آنذاك و غرقت في الصفحة الاولى من لقاءك الصحفي ( الذي لم يحدث) مع غسان كنفاني.
وبقي ذلك الكتاب على رف غرفتي سنة كاملة وانا أتأمله بشغف العاشق المتهيب.
شدني إيقاع النرجسية الهادئ في صورتك الغلافية، وصار في قاموسي الطفولي آنذاك اسم غادة السمان مرتبط كاثوليكيا بكل ما هو جميل و انيق وعميق و بعيد عن المنال.
بعد سنوات من مقارعة الأبجدية و محاولتها ، و بعد ان قرأتك جيدا – كما أظن- ما زالت طفولتي تسترجعني كلما رأيت كتابك ذاك، فاسمحي لي سيدتي ان اخلع شيبي احتراما لقامتك التي تعيدني دائما الى هناك…..