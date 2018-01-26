﻿إيقاف ألفيش مدافع سان جيرمان ثلاث مباريات للاعتراض على الحكم

باريس – رويترز: عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي المدافع داني الفيش لاعب باريس سان جيرمان بالإيقاف ثلاث مباريات بعد اعتراضه على قرار الحكم خلال مباراة في الدوري الاربعاء الماضي. وأضافت لجنة الانضباط الإيقاف لمباراة رابعة لكن مع إيقاف التنفيذ. وطرد الحكم كليمو توربان المدافع البرازيلي بعد اعتراضه بشكل صارخ على أحد القرارات خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريق العاصمة 2-1 أمام ليون في الدوري المحلي الأحد الماضي.

تصرفات أوزيل تؤكد استعداده للبقاء في أرسنال!

لندن – د ب أ)- أعرب أرسين فينغر مدرب أرسنال الإنكليزي عن اعتقاده بأن مسعود أوزيل يتصرف كأنه «جاهز للالتزام» بعقد جديد مع النادي. وينتهي عقد أوزيل الصيف المقبل ولم يوافق بعد على تجديده، ما أدى الى إثارة تساؤلات كثيرة حول مستقبله. وقال فينغر: «المشاعر التي أحصل عليها من التزامه، وتركيزه ورغبته في تحقيق انجازات مع الفريق هي انه يتصرف كأنه شخص ملتزم». وأضاف: «لكن بعد هذا العقد تبقى المفاوضات. لم نقترب بشدة للاعلان عن ذلك، نعم، سيفعل هذا. لسنا قريبين لنكون متفائلين ولسنا بعيدين للغاية لنكون متشائمين». وكان عقد اوزيل واحدا من سؤالين القيا بظلالهما على أرسنال هذا الموسم، والسؤال الثاني تمت الإجابة عليه الاثنين الماضي عندما انتقل أليكسيس سانشيز، الذي كان عقده بصدد الانتهاء بنهاية الموسم، إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتريان. وقال فينغر أنه لم يحصل على مخيتريان ليكون بديلا لأوزيل وانه يريد أن يرى الثنائي يلعبان سويا مع أرسنال.

إيقاف مدرب أتلتيكو سيميوني ثلاث مباريات في الكأس

مدريد – رويترز: أوقف الاتحاد الاسباني لكرة القدم دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ثلاث مباريات بعد طرده خلال خسارة فريقه 3-1 أمام اشبيلية في إياب دور الثمانية لكأس الملك الثلاثاء الماضي. وطُرد سيميوني في الدقيقة 82 من المباراة على ملعب اشبيلية، الذي فاز 5-2 في مجموع المباراتين ليتأهل لقبل النهائي، بعدما صفق للحكم خوان مونيرا ساخرا. ورغم ذلك يمكن للمدرب الأرجنتيني قيادة فريقه خلال مباريات الدوري حيث سيخضع للإيقاف في مباريات الكأس الموسم المقبل.

نوير واثق من عودته إلى الملاعب خلال الموسم الجاري!

ميونيخ – د ب أ: قال مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إنه لم يضع موعدا محددا للعودة للمشاركة مع فريقه عقب إصابته بكسر في القدم، ولكنه أكد على ثقته بعودته للعب خلال هذا الموسم. ويتابع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني تطورات الحارس عن قرب، ويأمل بأن يتمكن نوير (31 عاما) بأن يعود لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم. وقال نوير: «يجب أن نتأكد ونرى كيف تتطور الأمور. أنا في روح جيدة وأعلم أنني بالتأكيد سألعب في الجزء الثاني من الموسم». وقال نوير، الذي لعب آخر مبارياته مع البايرن يوم 16 أيلول/سبتمبر، ومع ألمانيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016، إنه لا يشعر بأي ألم في قدمه. وأصيب بكسر في قدمه اليسرى أول مرة في آذار/مارس، وبعد ذلك كسر عظمتين في مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد بعدها بشهرين. وخضع مرة أخرى لجراحة في أيلول/سبتمبر بعد إصابة أخرى في التدريبات.

ساوثهامبتون يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني كارييو

لندن – رويترز: أعلن ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الانكليزي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غيدو كارييو من موناكو. وذكرت وسائل إعلام أن ساوثهامبتون، القابع في المركز الـ18 بين 20 ناديا بالدوري، دفع مبلغا قياسيا في تاريخه لضم كارييو مقابل 19 مليون جنيه استرليني، ووقع اللاعب البالغ 26 عاما على عقد لثلاث سنوات ونصف السنة. وسيعمل كارييو مجددا تحت قيادة المدرب ماوريسيو بيلغرينو الذي دربه في استوديانتس الأرجنتيني سابقا. وقضى كارييو عامين ونصف العام مع موناكو وساهم في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

تونس تلتقي إيران وكوستاريكا وإسبانيا استعدادا للمونديال

تونس – د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، التوصل إلى اتفاق مبدئي لخوض ثلاث مباريات ودية أمام إيران وكوستاريكا وإسبانيا استعدادا لنهائيات كأس العالم. وأفاد الاتحاد بأن المنتخب التونسي سيلاقي إيران في تونس يوم 23 آذار/مارس وكوستاريكا بمدينة نيس الفرنسية يوم 27 من الشهر ذاته، على أن يواجه إسبانيا في التاسع من حزيران/يونيو في مدينة كراسنودار الروسية. ويتنافس منتخب تونس في المونديال ضمن المجموعة السابعة مع بلجيكا وإنكلترا وبنما، في خامس ظهور له بالمونديال.