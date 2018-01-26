﻿ماراثون دبي: عداءو إثيوبيا يفرضون هيمنتهم

دبي – د ب أ: توج العداء الإثيوبي موسينت جيريميو بماراثون دبي، وتلاه تسعة عداءين آخرين من إثيوبيا التي فرضت هيمنتها أيضا على منافسات فئة السيدات حيث توجت باللقب روزا ديريجي.

وشهدت منافسات فئة الرجال التي أجريت لمسافة 42195 مترا، رقما قياسيا حيث سجل سبعة عداءين زمنا أقل من ساعتين وخمس دقائق، وجاءت نهاية الماراثون مثيرة حيث لم يفصل بين الفائز وصاحب المركز الخامس سوى ثماني ثوان. واحتل جيريميو المركز الأول بزمن ساعتين وأربع دقائق، بفارق ثانيتين أمام ليول جيبرسيلاسي المشارك للمرة الأولى، بينما جاء حامل اللقب تاميرات تولا في المركز الثالث بفارق أربع ثوان أخرى. وكذلك شهدت منافسات فئة السيدات رقما غير مسبوق يتمثل في إنهاء أربع عداءات للسباق في أقل من ساعتين و20 دقيقة. واحتلت ديريجي المركز الأول بزمن ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية وبفارق 13 ثانية أمام مواطنتها فايسي تاديسي، وهيمنت عداءات إثيوبيا على المراكز السبعة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن المتوج بماراثون دبي يحصل على جائزة قيمتها 200 ألف دولار، وهي الأعلى بين ماراثون المدن.