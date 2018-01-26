﻿فورمولاـ1: رئيس فريق مرسيدس: على الملاك الجدد للعبة بدء تنفيذ التغييرات

لايبزيغ (ألمانيا) – د ب أ: أشاد توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في سباقات فورمولا-1، بالملاك الجدد لفورمولا-1، مشيرا إلى وجود شفافية أكبر مما كان عليه الحال خلال حقبة بيرني إكليستون المالك السابق للحقوق التجارية لفورمولا-1.

ونادى فولف شركة «ليبرتي ميديا» للإعلام والاتصالات، المالكة لفورمولا-1، ببدء تنفيذ التغييرات المقترحة. وقال فولف بمناسبة مرور العام الأول على استحواذ الشركة على فورمولا-1، إن الشركة استحقت قضاء فترة جيدة أولا قبل المضي قدما على طريق التغيير. وقال فولف، الذي توج فريقه بلقب فورمولا-1 لكل من فئتي السائقين والصانعين في المواسم الأربعة الماضية: «سمعنا العديد من الأشياء الشيقة. الصعوبة لا تتمثل في إيجاد أفكار جديدة، وإنما في تنفيذها.» وقال فولف إن شركة «ليبرتي ميديا» ورئيسها تشيس كاري يتسمان بشفافية أكبر من إكليستون، الذي استحوذ على فورمولا-1 لأكثر من أربعة عقود، كما سمحا للفرق بمزيد من الأنشطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال فترات إقامة السباقات. وذكرت شركة «ليبرتي ميديا» أنها تود الاقتراب من الجماهير بشكل أكبر، وتتطلع إلى تعزيز الإثارة والحماس للسباقات، في تحد لتراجع الاهتمام بمنافسات فورمولا-1. وأثنى فولف بالمالك السابق إكليستون، خاصة لأدواره من الناحية التجارية. وقال فولف: «بيرني أدى بالفعل دور المبتكر لهذه الرياضة. وأبدى كفاءة كبيرة في زيادة الإيرادات. وإذا كان علي وصف كفاءته باختصار، فهي تتمثل في القدرة على إبرام الصفقات.»