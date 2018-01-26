﻿مصر وتونس تصعدان الى النهائي وتبلغان كأس العالم

ليبرفيل – د ب أ: صعد المنتخبان المصري والتونسي للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليا بالغابون، عقب فوزهما على المغرب وأنغولا على الترتيب في الدور قبل النهائي.

وتغلب منتخب مصر (حامل اللقب) على نظيره المغربي 31/ 19، فيما فاز المنتخب التونسي على أنغولا 34/14، ليحجزا أيضا بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بألمانيا والدنمارك مطلع العام المقبل. يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في أمم أفريقيا ستمثل القارة السمراء في المونديال. ولم يواجه منتخب تونس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، أي مقاومة تذكر من المنتخب الأنغولي، الذي بدا مستسلما للهزيمة. وحسم المنتخب التونسي الأمور تماما في الشوط الأول، الذي فرض سيطرته المطلقة عليه، لينهيه متقدما 16/3، قبل أن يواصل هيمنته على الشوط الثاني أيضا ويفوز بفارق 20 هدفا. وفي المقابل، جاء تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، حيث كان الطرف الأفضل في لقائه مع المنتخب المغربي، حيث أنهى الشوط الأول 14/4، قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني أيضا. وستكون المواجهة المرتقبة بين مصر وتونس تكرارا لنهائي النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت بمصر قبل عامين وانتهت لمصلحة المنتخب المصري.