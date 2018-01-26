﻿فيدرر يصعد إلى النهائي بعد انسحاب الكوري الجنوبي تشونغ

ملبورن – رويترز: لقن المخضرم روجر فيدرر المدافع عن اللقب منافسه تشونغ هيون، درسا قاسيا قبل أن ينسحب اللاعب الكوري الجنوبي في الدور قبل النهائي لفردي الرجال في بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

وضمن المصنف الثاني فيدرر (36 عاما) المنافسة على اللقب عندما قرر المنافس الكوري المصنف 58 عالميا، الانسحاب بسبب مشكلة في القدم، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم حامل اللقب 6-1 و5-2. وكانت سيطرة السويسري فيدرر واضحة تماما، إذ كسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليحسم المجموعة الأولى في 33 دقيقة. وعندما حافظ تشونغ على إرساله ليتعادل 1-1 في المجموعة الثانية تلقى تشجيعا كبيرا من الجمهور الذي كان يأمل في مشاهدة معركة بين جيلين مختلفين بعد فوز تشونغ الكبير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سبق له التتويج باللقب ست مرات، في الدور الرابع. لكن اللاعب الكوري (21 عاما) لم يصمد في وجه خبرة فيدرر وقوته الذي حصد 19 لقبا كبيرا. وبضربة خلفية هائلة كسر فيدرر إرسال تشونغ ليتقدم 3-1. وتلقى تشونغ علاجا طبيا بسبب مشكلة في القدم عندما كان متأخرا 4-1 وسرعان ما تبخرت آماله في أن يصبح أول كوري جنوبي يصعد لنهائي بطولة كبرى. ونجح تشونغ في الفوز بشوط آخر فقط قبل أن يقرر الانسحاب من المباراة. وسيلتقي فيدرر في المباراة النهائية مع المصنف السادس الكرواتي مارين شيليتش الذي سبق له التتويج بلقب أمريكا المفتوحة، والذي صعد للنهائي بعد تغلبه على لاعب شاب أيضا هو البريطاني كايل إدموند في قبل النهائي. وقال فيدرر الذي فوجيء مثل الجمهور بقرار الانسحاب: «اعتقدت أن المجموعة الأولى كانت طبيعية نوعا ما لأنني لم أكن أعرف ما الذي يعاني منه منافسي. في المجموعة الثانية شعرت بأن أداءه أصبح أقل سرعة قليلا بسبب البثور في قدمه وهذا مؤلم كثيرا». وأردف: «كان من الأفضل التوقف. ولهذا يكون الشعور في مثل هذه المواقف حلوا ومرا. كل الاحترام له لأنه حاول بكل قوة من جديد اليوم». وبعد صعود فيدرر للنهائي في بطولة كبرى بدون خسارة مجموعة للمرة السادسة، فإنه مرشح بقوة للحصول على اللقب الكبير رقم 20 يوم الأحد. وفاز فيدرر على شيليتش صاحب ضربات الإرسال القوية في نهائي ويمبلدون العام الماضي عندما عانى اللاعب الكرواتي من بثور في القدم أيضا.