﻿نجم الحراسة الإيطالي بوفون يفكر في الاستمرار موسما آخر!

روما – د ب أ: قال نجم حراسة المرمى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، إنه يود الاستمرار بالملاعب موسما آخر مع يوفنتوس.

وقال بوفون، الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين: «سألتقي قريبا رئيس النادي أندريا أنييلي لنتحدث بهذا الشأن. أحرص على مصلحة الفريق وأستطيع تفهم إذا كان يوفنتوس يرى أنني ما زلت مهما.» وأضاف: «أود الاستمرار ولكن علينا الوصول إلى الحل الأمثل مع النادي. يجب أن نمهد سويا مسارا منطقيا ومتفقا عليه. وبالتأكيد لا أود أن أمثل مشكلة ليوفنتوس ولزملائي.» ويحتفل بوفون، الذي انضم ليوفنتوس عام 2001، ولا يزال يأمل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعيد ميلاده الأربعين غدا الأحد. واعتزل بوفون، المتوج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006، اللعب الدولي بعد إخفاق إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018. وقال مدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري إنه لا يفترض على بوفون التفكير كثيرا بهذا الشأن، خاصة أنه من المفترض أن يعود من إصابته ليشارك في المباراة أمام أتلانتا الثلاثاء في كأس إيطاليا. وقال أليغري: «الخروج هو جزء من الحياة، لا يمكن العودة للوراء، لكن الآن عليه فقط التفكير بشأن اللعب. سيتخذ القرار مع نهاية الموسم. التفكير كثيرا بأمر هكذا قد يصيب بالاضطراب.» واعترف بوفون بأنه ارتكب خطأين خلال هذا الموسم، أحدهما في مباراة إسبانيا وإيطاليا بتصفيات المونديال والآخر في مباراة يوفنتوس أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي، لكنه أكد أنه يشعر وكأنه «على الحال التي كنت عليها قبل ستة أو سبعة أعوام. إن لم تقتنعوا، يمكن سؤال المدربين.» ولم يستبعد بوفون إمكانية تدريب المنتخبات مستقبلا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مع المنتخب الإيطالي، كما أشار إلى أنه يتطلع بعد الاعتزال إلى قضاء فترة راحة للابتعاد عن ضغوط المنافسات.