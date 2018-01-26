﻿فينغر: أرسنال يتحمل مسؤولية غياب سانشيز عن فحص المنشطات!

لندن – رويترز: قال الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال إن النادي يتحمل مسؤولية غياب اليكسيس سانشيز عن اختبار للمنشطات كان يتوجب الخضوع له في اليوم الذي تمت فيه صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد، مؤكدا أن غياب اللاعب كان بسبب هذه الظروف الخاصة فقط.

وكان من المقرر أن يخضع سانشيز (29 عاما) للاختبار يوم الاثنين الماضي في مجمع تدريبات أرسنال، لكنه ذهب إلى مانشستر لإتمام صفقة الانتقال التبادلية التي انضم بموجبها هنريخ مخيتاريان قائد منتخب أرمينيا إلى ارسنال. وقال فينغر: «في الحقيقة هذا الأمر يظل في إطار مسؤوليتنا الإدارية بالتأكيد لأن اللاعب لم يكن انتقل بعد ولهذا فلعل المسؤولية عن وقوع هذا الأمر تقع على عاتقنا. لا أعرف ما الذي حدث لكننا عادة نبذل قصارى جهدنا ليكون لاعبونا متاحين ومتعاونين بالنسبة لاختبارات المنشطات». وقال إن النادي لم يتواصل بعد مع لجنة مكافحة المنشطات أو الاتحاد الانكليزي لكن أرسنال ليس لديه ما يخفيه بهذا الخصوص. وأضاف: «أنا مطمئن للغاية لأننا لا نخفي أي شيء. فاللاعب خضع للاختبار عدة مرات ولا داعي للقلق من حدوث أي مشكلة تتعلق بالمنشطات. كل ما في الأمر أن توقيت إجراء الاختبار كان غير ملائم. هذه كانت مناسبة خاصة للاعب الذي غاب عن الاختبار لأنه كان في مكان آخر بعيد مع ناديه الجديد».