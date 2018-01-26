﻿الدوري الاسباني : ريال مدريد «المتخبط» يواجه اختبارا صعبا أمام بلنسية… والبارسا يواجه آلافيس والحدادي المتطور

مدريد – د ب أ: يخرج ريال مدريد إلى ملعب بلنسية اليوم وسط أزمات حادة في النادي الملكي عقب الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا على يد ليغانيس.

وتعرض الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لهتافات استهجان من الجماهير في استاد «سانتياغو برنابيو» بعد الهزيمة 1/2 أمام ليغانيس مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لكأس إسبانيا، ليصبح زيدان في وضع لا يحسد عليه. ويحتل الريال المركز الرابع بالدوري بفارق 19 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وسيكون على موعد مع مهمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ما يهدد حملته للدفاع عن لقب البطولة القارية. الهزيمة أمام بلنسية ستهدد تواجد الريال في المربع الذهبي بالدوري إذا فاز فياريال الخامس على ريال سوسيداد. ويتفوق بلنسية الثالث بفارق خمس نقاط على الريال، وقد يمدد الفارق بينهما إلى ثماني نقاط عبر الفوز على ملعب «ميستايا» الذي تكون الأجواء فيه مختلفة تماما في حضور الملكي. ومع دخول الريال في محنة جديدة أمام ليغانيس، يتطلع بلنسية لاستغلال حالة التخبط في الفريق وزيادة أوجاع زيدان، الذي لا يعرف كيفية إيقاف الأزمة المتشعبة في فريقه، لكنه شدد على مواصلة العمل لتصحيح المسار، وقال: «أنا المسؤول عما يحدث، أنا المدرب، علي أن أجد حلولا، لقد وجدنا بعضها ولكنها ليست كافية، علي أن اتحمل المسؤولية وأنا دائما أقاتل». وتأهل بلنسية بصعوبة شديدة إلى المربع الذهبي لكأس اسبانيا بعد فوزه بركلات الترجيح على آلافيس في مجموع مباراتي الذهاب والإياب عقب تألق الحارس خاومي سانشيز بشكل لافت. الوصول إلى المربع الذهبي إنجاز جديد للمدرب مارسيلينو، الذي حقق نتائج مذهلة مع الفريق في أول موسم له وأعاد له بريقه السابق. وقال مارسيلينو: «علينا أن نتعافى، استمتعنا بالمباراة الماضية وننتظر ريال مدريد». وتعرض المدافع غابريل باوليستا لإصابة في الركبة أمام الافيس، وسيغيب عن مواجهة الريال ولكن المهاجم الإيطالي سيموني زازا سيكون جاهزا للمشاركة رغم تعرضه للإصابة بشد عضلي في المباراة الماضية. ويتصدر برشلونة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد قبل مباراته أمام الافيس على ملعب «كامب نو» الأحد. ومن المتوقع أن يسجل البرازيلي فيليب كوتينيو ظهوره الأول في الدوري، لكن قلب الدفاع الكولومبي ياري مينا الوافد حديثا لبرشلونة قد يغيب رغم رحيل المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الاربعاء وانتقاله لهيبي فورتشن الصيني. ويواجه منير الحدادي مهاجم الافيس فريقه السابق برشلونة بعد تطور أدائه بشكل ملحوظ مؤخرا. وفاز آلافيس أربع مرات في آخر سبع مواجهات بالدوري ويتطلع لتحقيق المزيد. ويستضيف اتلتيكو الوصيف لاس بالماس الأحد أملا في تضييق الخناق على برشلونة. ويلتقي اليوم ديبورتيفو لاكورونيا مع ليفانتي وملقة مع جيرونا وفياريال مع ريال سوسيداد. ويلتقي الأحد ليغانيس مع اسبانيول واشبيلية مع خيتافي، فيما يلتقي سيلتا فيغو مع ريال بيتيس يوم الاثنين.