﻿أستراليا تحتفل باليوم الوطني والسكان الأصليون يتظاهرون

سيدني ـ ملبورن ـ وكالات: شهدت مدن أسترالية، أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة للتنديد باحتفالات «اليوم الوطني» الذي يوافق 26 يناير/كانون الثاني، وهو تأريخ وصول أول أسطول بريطاني إلى القارة عام 1788.

وشارك في المظاهرات، عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من السكان الأصليين (الأبورجين)، في مدن عدّة، حيث وصفوا التأريخ المذكور بأنه يوم احتلال وغزو لقارة أستراليا، وانتقدوا الاحتفالات.

ويقول المتظاهرون إن الأسطول البريطاني ارتكب إبادة جماعية بحق السكان الأصليين بعد وصوله إلى القارة يوم 26 يناير/كانون الثاني 1788.

وبدأت أستراليا أمس الجمعة إحياء يومها الوطني بمراسم احتفالية ورقصات تقليدية.

واشتدت حدة الاختلاف بشأن الاحتفالات بهذا اليوم خلال الأعوام القلائل الماضية. وفي سيدني، انطلقت احتفالات هذا العام على حافة الميناء، حيث أقيم حفل استقبال للسكان الأصليين، إلى جانب عرض رقص تقليدي. وتم تنظيم مسيرتين احتجاجيتين في سيدني.

وحث الحاكم العام الأسترالي بيتر كوسجروف الأستراليين على الاحتفال بذلك اليوم كيوم «للتأريخ والثقافة الغنية للسكان الأصليين ومساهمات المهاجرين».

وذكر كين كينينج، أحد المنظمين لمسيرة «قتال في المقاومة على حد سواء» أنه يأمل في أن تجذب المسيرة اهتماما بقضايا السكان الأصليين، مثل الوفيات في السجن وارتفاع عدد المسجونين.

وقال أمام المسيرة «إنه عام .2018 ولا يتعين أن نكون أكثر فئة مهمشة في البلاد. كنا هنا أولا».

وكان أكثر من 40 ألف شخص قد تجمعوا في حديقة فيكتوريا بالمدينة للاحتفال بثقافة السكان الأصليين في مهرجان «يابون». ويقام التجمع الثقافي منذ ثلاثة عقود، وهذا العام شمل حفلات موسيقية وعروض رقص وأسواق وأكشاك طعام، إضافة إلى قصص للمسنين من السكان الأصليين.