﻿لباقتك تحدد سعر كأس الشاي في مقهى تركي

غومش هانة ـ الأناضول: يعد الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في تركيا، وتتنافس المطاعم والمقاهي في طريقة صنع الشاي وتخميره، أما أن يُحدد سعر كأس الشاي حسب لباقة الزبون وحسن تصرفه، فتلك قصة مقهى العم تورغوت.

بعد 25 سنة من إدارته للمقهى الشعبي الذي يمتلكه تورغوت أردوغان، في ولاية غومش هانة (شمال)، قرر وضع حدٍ للتصرفات غير اللائقة من بعض الزبائن كالصراخ في طلب كوب من الشاي.

علق أردوغان لائحة جديدة لأسعار الشاي في جدار المقهى، تتناسب مع لباقة الزبائن في أسلوب طلبهم للشاي.

ولائحة أسعار الشاي في مقهى أردوغان على الشكل التالي:

هات شايا: 2 ليرة تركية

أرسل لي شايا: 1.75 ليرة تركية

لتعطني شايا: 1.50 ليرة تركية

هل لي أن آخذ كأسا من الشاي: 1.25 ليرة تركي

هل لك أن تعطيني كأسا من الشاي: 1.00 ليرة تركية

سيد تورغوت هل لك أن تعطيني كأسا من الشاي: 0.65 قرشا.

وقال تورغوت «إن طلبت كأسا من الشاي بلباقة فستشربها بسعر منخفض، أما إذا لجأت لأسلوب غير لبق فالسعر سيختلف»، وأكد أنّ الهدف من هذه الخطوة هي وضع حد للتصرفات غير اللبقة من بعض الأشخاص».