﻿فكرة من ذهب… متحف يعرض مرحاضا من الذهب على ترامب بدلا من لوحة لفان جوخ

نيويورك ـ رويترز: فكرة من ذهب تفتق عنها ذهن متحف جوجنهايم بمدينة نيويورك الأمريكية بعد أن عرض أن يقرض الرئيس دونالد ترامب مرحاضا مصنوعا من ذهب عيار 18 قيراطا بعد أن طلب البيت الأبيض من المتحف استعارة لوحة لفنسنت فان جوخ.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الخميس أن كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي استخدمه عشرات الآلاف من الزوار في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر /أيلول.

ورفضــت متحدثــــة باســم المتحف التعقـــيـب على تقــرير الصحيــــفة بينــــما لم يرد مســـؤولون في البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب. ولم يتضح كيف رد البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.

وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق عليه اسم «أمريكا».

ووفقا لتدوينة على موقع المتحف الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة مياه بالمتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من مئة ألف شخص .