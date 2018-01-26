اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

بيروت: دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الغوطة الشرقية المحاصرة بعد وقت قصير من منتصف الليل بعدما توصل النظام السوري والمعارضة الى اتفاق يوم الجمعة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري (ومقره بريطانيا) “بدأ وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في الغوطة الشرقية بعد خمسة عشر دقيقة من منتصف الليل، وثقنا سقوط صاروخين على عربين في منطقة الغوطة الشرقية من مواقع النظام” .

وكان أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض في فيينا قد قال في وقت سابق :”تم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة، في فيينا لتنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية”.

وقال رامي عبد الرحمن إن “الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة (22:00 بتوقيت غرينتش)”.

وأضاف أن “المتمردين في المنطقة حددوا ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا سيتم إلغاء الاتفاق”.

وقال عبد الرحمن إن الاتفاق تم بوساطة روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق.

وتقع الغوطة الشرقية تحت حصار قوات بشار الأسد منذ أكثر من أربع سنوات.

ويواجه 400 ألف شخص في المنطقة نقصا شديدا في المساعدات الإنسانية منذ عام 2013.

(د ب أ)